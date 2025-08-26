Topo

Com pênalti marcado por Kassab e passe de Cafu, Tarcísio faz gol e vence jogo com prefeitos

26/08/2025 21h37

O time do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) venceu por 2 x 1 a partida entre prefeitos e autoridades realizada no estádio do Pacaembu nesta terça-feira, 26, em evento do 67º Congresso da Associação Paulista e Municípios (APM). O governador marcou o que viria a ser o gol da vitória.

O lance foi inusitado. Após jogada do próprio Tarcísio, a bola bateu na mão de um zagueiro e o árbitro Gilberto Kassab, presidente do PSD e secretário de Tarcísio, marcou pênalti. O ex-jogador e pentacampeão mundial Cafu assumiu a responsabilidade da cobrança, mas, em vez de bater para o gol, rolou para o governador mandar para as redes.

O ex-prefeito de Campos do Jordão, Fred Guidoni (PSD), marcou o outro gol do time de Tarcísio. Após o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que jogou como centroavante, dividir com o zagueiro, a bola sobrou para Guidoni que apenas empurrou para as redes. Paulinho do Esporte (União Brasil), prefeito de Pedro de Toledo (SP), descontou com uma bela chapada de fora da área.

Tarcísio era dúvida na partida até os últimos momentos. Como mostrou o Estadão, ele sofria com dores no joelho e chegou a tomar remédios para conseguir atuar. Ele jogou durante todos os 30 minutos do jogo, se posicionando na ponta direita, com Nunes no comando do ataque e o ex-prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, completando o trio pela esquerda.

Após a partida, Tarcísio foi tietado pelos prefeitos. Em meio a sucessão de fotos, uma mulher disse que ele arrebentou com a partida. "Eu é que me arrebentei", respondeu ele. O governador deixou o Pacaembu para se encontrar com o governador do Estado da Georgia, Brian Kemp. A visita é de cortesia, mas a expectativa é que a tarifa imposta pelos Estados Unidos às exportações brasileiras seja um dos assuntos debatidos.

