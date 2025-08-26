Topo

Com ministros, Lula ataca Trump e Bolsonaros e lança slogan de olho em 2026

De boné na reunião ministerial, Lula abraça o discurso pela soberania a fim da reeleição - Ricardo Stuckert - 26.ago.2025/PR
Roger Modkovski
Do UOL

26/08/2025 18h23

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) transformou a segunda reunião ministerial de 2025 em um evento nacionalista recheado de críticas ao "imperador" Trump e à família Bolsonaro —a quem chamou de "traidores da pátria".

Ainda na onda de tentar capitalizar o tarifaço e as sanções americanas contra o Brasil, e de olho na reeleição em 2026, o petista lançou o slogan nacionalista "Governo do Brasil do lado do povo brasileiro".

Para o colunista Josias de Souza, o presidente dos EUA, Donald Trump, foi o protagonista da reunião palaciana. Mas Josias alerta Lula que, até outubro de 26, a defesa da soberania "talvez seja apenas um tema gasto".

Se na parte aberta da reunião Lula defendeu a soberania, na fechada ele fez cobranças aos quatro ministros de União Brasil e PP, os partidos do centrão que o hostilizam abertamente. "Escalando" o governador Tarcísio de Freitas, de SP, como adversário, Lula fez da reunião um palanque, analisa Josias.

Enquanto isso, nos EUA, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), advogado das sanções trumpistas, mudou sua estratégia de comunicação para ficar menos acessível, relata a correspondente Mariana Sanches. Aliados dele, contudo, negam que isso tenha relação com a situação judicial de sua família e com seu próprio indiciamento.

E Jamil Chade conta que a emissão de vistos para brasileiros que irão representar o Brasil na Assembleia Geral da ONU, em setembro, deve ser um teste para a crise diplomática entre Lula e Trump. Os dois líderes, prevê Jamil, devem se trombar, pela primeira vez, nos corredores das Nações Unidas.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

