Colheita do milho de inverno 2024/25 atinge 94,8% da área no País, afirma Conab

26/08/2025 09h56

São Paulo, 26 - A colheita de milho de inverno no País, referente à safra 2024/25, atingia, até este domingo (24), 94,8% da área semeada, informou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em boletim semanal. O avanço do domingo anterior para o passado foi de 5,5 pontos porcentuais. Em comparação com igual período da safra passada, quando 97,9% da área havia sido ceifada, há atraso de 3,1 pontos porcentuais. Já em relação à média dos últimos cinco anos, de 92,6%, os trabalhos estão 2,2 pontos porcentuais adiantados.O principal produtor do grão, Mato Grosso, já concluiu 99,9% dos trabalhos. O Paraná, 95%; Mato Grosso do Sul, 85%; Goiás, 93% e Minas Gerais, 93%. Piauí, Tocantins e Maranhão já encerraram a colheita.A colheita de algodão da safra 2024/25, por sua vez, atingia até o domingo passado 60,3% da área, avanço semanal de 11,4 pontos porcentuais. Em comparação com igual período da safra passada, quando 76,1% da safra havia sido trabalhada, há atraso de 15,8 pontos porcentuais. Em relação à média dos últimos cinco anos, de 77,8%, também há atraso, no caso, de 17,5 pontos porcentuais.Mato Grosso, o principal produtor da fibra, colheu 54,2% da área. O único Estado que já encerrou a colheita Mato Grosso do Sul. Goiás, outro grande produtor, ceifou 90% da área. Minas Gerais, 86%, e Bahia, 69%. Por fim, a colheita de trigo 2024/25 atingia, até o domingo, 7,7% da área, avanço de 1,4 ponto porcentual em comparação com a semana anterior. Em relação a igual período da safra passada, que apontava colheita de 9,4%, os trabalhos estão 1,7 ponto porcentual atrasados. Já em relação à média dos últimos cinco anos, de 8,6%, também há atraso, de 0,9 ponto porcentual.Entre os Estados que iniciaram a colheita do cereal, Goiás, com 85% da área colhida, lidera dos trabalhos, seguido por Minas Gerais, com 72%, e Mato Grosso do Sul, com 40%. Paraná e Rio Grande do Sul, os dois maiores produtores de trigo do País, ainda não começaram a colheita.

