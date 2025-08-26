Coamo investirá R$3 bi na construção de porto em Santa Catarina

SÃO PAULO (Reuters) - A Coamo, maior cooperativa agrícola do Brasil, investirá R$3 bilhões na construção de um porto em Itapoá, ao norte de Santa Catarina, de acordo com informação divulgada pelo governo do Estado na segunda-feira e confirmada pelo grupo nesta terça-feira.

A operação do novo porto está prevista para 2030, segundo o comunicado do governo, que cita que serão construídos três berços de atracação com previsão de movimentar 11 milhões de toneladas por ano.

A Coamo, que faturou R$28,8 bilhões em 2024, já opera no porto de Paranaguá (PR), por onde escoa a produção de grãos como soja, milho e trigo de seus 32 mil cooperados.

O novo porto vai contar com terminais de granéis agrícolas, combustíveis líquidos, fertilizantes e GLP (gás liquefeito de petróleo), segundo a nota do governo catarinense, publicada por ocasião do encontro de dirigentes da cooperativa com o governador do Estado, Jorginho Mello.

"Esse é um sonho dos nossos produtores. Nós já temos dois terminais em Paranaguá, onde escoamos quase 5 milhões de toneladas por ano", disse presidente da Coamo, Airton Galinari.

"E sentimos a necessidade dessa expansão porque tem negócios que realmente a gente não consegue fazer", afirmou ele, segundo a nota.

(Por Roberto Samora)