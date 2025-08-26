Topo

Notícias

Chega de virar o galão: bomba elétrica de água está a partir de R$ 5,90

Bomba elétrica promete facilitar o manuseio em diversos modelos de galões - Reprodução Amazon/ Jacky dos Santos
Bomba elétrica promete facilitar o manuseio em diversos modelos de galões Imagem: Reprodução Amazon/ Jacky dos Santos
do UOL

Amanda Marques

Colaboração para o Guia de Compras UOL

26/08/2025 09h07Atualizada em 26/08/2025 09h07

Se você já cansou o braço tentando usar a bomba manual ou virar o galão de água, o Guia de Compras UOL encontrou um produto que pode dar uma ajudinha: uma bomba elétrica de água, que esta com 74% de desconto hoje na Amazon e 47% off na Shopee.

Segundo um dos fabricantes, a bomba elétrica é portátil, servindo para garrafões e galões de 5, 10 e 20 litros. Confira as características desse produto e as principais avaliações de quem o comprou.

O que dizem sobre a bomba de água

Composto por aço inox, plásticos, silicones, alumínio e circuito eletrônico

Promete ser de fácil limpeza e utilização

É recarregável e bivolt (110 V e 220 V)

Bateria promete durar até oito galões de água de 20 litros

Pode ser usada mesmo quando está carregando

Serve para galões e garrafões de 5, 10, 20 litros e similares

O que diz quem comprou?

A bomba elétrica tem mais de 8,9 mil avaliações, com nota média de 4,9 estrelas na Shopee, enquanto na Amazon, é avaliada com 4 estrelas (máximo de cinco) e soma 12,7 mil comentários. Os principais elogios dos consumidores são a praticidade do produto e longa duração da bateria.

Odeio ter que esperar por um homem para poder virar o galão d'água. Esse produto ajuda demais para não carregar peso e facilita também para encher as garrafas por sair bem mais rápido. Quase duas semanas de uso e carreguei duas vezes.
Kelle

Recomendo para quem usa garrafões de água mineral. É muito prático, não precisa fazer malabarismo para virar o garrafão de cabeça para baixo. É só colocar na boca do garrafão e apertar para a água sair. (...)
Marie Odile Debieuvre

Adorei esta bombinha de água, ela é prática e dura muito bem a bateria.
Fabiana

Cumpre o que promete, facilita muito quem usa galões de água como eu. Ele vem com o cabo para carregar, porém não vem fonte, mas isso é o de menos (...)
Daniela Maurício

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores criticam a duração da bateria, baixa vazão e problemas no encaixe da bomba no garrafão:

O produto é bom, mas não cumpre o que promete, não durou nem um terço do galão de 20 litros e já precisou carregar. Por sorte, já coloquei perto de uma tomada.
Sara Cavalcante de Souza

A bomba até funciona bem, mas ela simplesmente não se apoia na boca do garrafão, ficando completamente solta. Qualquer toque derruba a bomba do local.
Elisabete Martins

Ele parece não dar conta na medida em que você quer colocar mais quantidade. De repente ele diminui a potência fazendo com que o jato de água mude de lugar. E é barulhento.
Fernando

Produto com baixa vazão. É preciso ter paciência para se encher uma garrafa de 1 litro. Descarrega rápido.
Felipe Menezes

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

@guiadecompras_uol Achadinho da semana na Shopee: Kit de facas com 6 peças que está bombando nas redes! Inclui 4 facas, tesoura e descascador, com opção de cores preto ou colorido. Curtiu? Link na bio #dicasshopee #Achados #dicas #dicascozinha #kitfaca #guiadecomprasuol #tiktokmefezcomprar #dicas_utilidades ? som original - Guia de Compras UOL

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

'Jovens estão buscando renda fixa de olho na aposentadoria', diz economista

'Deflação em prévia é boa notícia, mas pode ser pontual', diz analista

Austrália expulsa enviado iraniano por ataques antissemitas

Vários feridos na Cisjordânia em operação militar israelense

Catar segue 'aguardando' resposta israelense sobre proposta de trégua em Gaza

Europeus invadem morro Dois Irmãos, em Noronha, e são multados em R$ 13 mil

Irã afirma negociar 'com todas as suas forças' para impedir restabelecimento de sanções

Onda de incêndios florestais na Espanha gera emergência nacional

Rodrigo Paz promete superar crise na Bolívia sem plano de ajuste severo

Hitachi anuncia nova fábrica visando data centers e energia renovável

SP: Derrite citica juiz que mandou soltar homem preso com mais de 200 quilos de cocaína