Chega de virar o galão: bomba elétrica de água está a partir de R$ 5,90

Se você já cansou o braço tentando usar a bomba manual ou virar o galão de água, o Guia de Compras UOL encontrou um produto que pode dar uma ajudinha: uma bomba elétrica de água, que esta com 74% de desconto hoje na Amazon e 47% off na Shopee.

Segundo um dos fabricantes, a bomba elétrica é portátil, servindo para garrafões e galões de 5, 10 e 20 litros. Confira as características desse produto e as principais avaliações de quem o comprou.

O que dizem sobre a bomba de água

Composto por aço inox, plásticos, silicones, alumínio e circuito eletrônico

Promete ser de fácil limpeza e utilização

É recarregável e bivolt (110 V e 220 V)

Bateria promete durar até oito galões de água de 20 litros

Pode ser usada mesmo quando está carregando

Serve para galões e garrafões de 5, 10, 20 litros e similares

O que diz quem comprou?

A bomba elétrica tem mais de 8,9 mil avaliações, com nota média de 4,9 estrelas na Shopee, enquanto na Amazon, é avaliada com 4 estrelas (máximo de cinco) e soma 12,7 mil comentários. Os principais elogios dos consumidores são a praticidade do produto e longa duração da bateria.

Odeio ter que esperar por um homem para poder virar o galão d'água. Esse produto ajuda demais para não carregar peso e facilita também para encher as garrafas por sair bem mais rápido. Quase duas semanas de uso e carreguei duas vezes.

Kelle

Recomendo para quem usa garrafões de água mineral. É muito prático, não precisa fazer malabarismo para virar o garrafão de cabeça para baixo. É só colocar na boca do garrafão e apertar para a água sair. (...)

Marie Odile Debieuvre

Adorei esta bombinha de água, ela é prática e dura muito bem a bateria.

Fabiana

Cumpre o que promete, facilita muito quem usa galões de água como eu. Ele vem com o cabo para carregar, porém não vem fonte, mas isso é o de menos (...)

Daniela Maurício

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores criticam a duração da bateria, baixa vazão e problemas no encaixe da bomba no garrafão:

O produto é bom, mas não cumpre o que promete, não durou nem um terço do galão de 20 litros e já precisou carregar. Por sorte, já coloquei perto de uma tomada.

Sara Cavalcante de Souza

A bomba até funciona bem, mas ela simplesmente não se apoia na boca do garrafão, ficando completamente solta. Qualquer toque derruba a bomba do local.

Elisabete Martins

Ele parece não dar conta na medida em que você quer colocar mais quantidade. De repente ele diminui a potência fazendo com que o jato de água mude de lugar. E é barulhento.

Fernando

Produto com baixa vazão. É preciso ter paciência para se encher uma garrafa de 1 litro. Descarrega rápido.

Felipe Menezes

