Topo

Notícias

Caso Marielle: Moraes pede parecer da PGR sobre prisão domiciliar de ex-PM

Alexandre de Moraes é o relator do caso no STF - Gustavo Moreno/STF
Alexandre de Moraes é o relator do caso no STF Imagem: Gustavo Moreno/STF
e Victoria Bechara
do UOL

Colunista do UOL e do UOL, em São Paulo

26/08/2025 18h33Atualizada em 26/08/2025 18h37

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), deu prazo de cinco dias para que a PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifeste sobre um pedido de prisão domiciliar para o ex-policial militar Robson Calixto Fonseca, acusado de envolvimento nos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

O que aconteceu

Defesa do ex-PM pediu substituição da prisão preventiva por domiciliar. Os advogados alegam que o réu já teria direito à progressão de regime devido ao tempo de prisão cumprido (1 ano, 3 meses e 14 dias) e redução de pena por trabalho ou estudo (5 meses e 9 dias).

Moraes encaminhou o pedido à PGR hoje. Após a manifestação do órgão, o ministro pode acatar ou rejeitar a solicitação da defesa.

Conhecido como "Peixe", Robson Fonseca está preso desde 8 de maio de 2024, por determinação de Moraes. O ex-PM é acusado de integrar a organização criminosa responsável pelos assassinatos de Marielle e Anderson, atuando como intermediário entre os mandantes e os executores.

"Peixe" foi assessor de Domingos Brazão no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ). O ex-conselheiro também está preso, acusado de ser um dos mandantes do crime.

STF decidiu manter a prisão do ex-PM em maio deste ano. A PGR destacou a necessidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal e a preservação da ordem pública, em razão do risco apresentado pelo acusado e da gravidade de suas condutas.

A ex-vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram assassinados em março de 2018. Ela estava dentro de um carro na Tijuca, na zona norte do Rio, quando foi atingida por três tiros na cabeça e um no pescoço, enquanto Gomes foi alvejado três vezes nas costas.

Executores foram condenados e estão presos. Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz foram detidos em 2019 e confessaram o crime.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Zelenskiy diz que Turquia, países do Golfo ou nações europeias poderiam sediar conversas com Putin

Caso Marielle: Moraes pede parecer da PGR sobre prisão domiciliar de ex-PM

Ministro Alexandre de Moraes ordena vigilância permanente de Bolsonaro por "risco de fuga"

Moraes dá 5 dias para PGR decidir sobre denúncia contra Bolsonaro e Eduardo

Como suspeito de ameaçar Felca tentou forjar mandado de prisão contra o influenciador

Taylor Swift anuncia que se casará com Travis Kelce

Venezuela mobiliza Marinha diante do deslocamento militar dos EUA no Caribe

Alcolumbre defende emendas após abertura de inquérito na PF: 'Parar de criminalizar'

Empresário que confessou matar gari em BH escreve carta na prisão: 'acidente com a vítima'

Quando é o julgamento de Bolsonaro no STF? Veja datas e como serão sessões

Presença de Messi no Inter Miami será decidida antes da semifinal da Leagues Cup