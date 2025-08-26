Caso Marielle: Moraes pede parecer da PGR sobre prisão domiciliar de ex-PM

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), deu prazo de cinco dias para que a PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifeste sobre um pedido de prisão domiciliar para o ex-policial militar Robson Calixto Fonseca, acusado de envolvimento nos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

O que aconteceu

Defesa do ex-PM pediu substituição da prisão preventiva por domiciliar. Os advogados alegam que o réu já teria direito à progressão de regime devido ao tempo de prisão cumprido (1 ano, 3 meses e 14 dias) e redução de pena por trabalho ou estudo (5 meses e 9 dias).

Moraes encaminhou o pedido à PGR hoje. Após a manifestação do órgão, o ministro pode acatar ou rejeitar a solicitação da defesa.

Conhecido como "Peixe", Robson Fonseca está preso desde 8 de maio de 2024, por determinação de Moraes. O ex-PM é acusado de integrar a organização criminosa responsável pelos assassinatos de Marielle e Anderson, atuando como intermediário entre os mandantes e os executores.

"Peixe" foi assessor de Domingos Brazão no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ). O ex-conselheiro também está preso, acusado de ser um dos mandantes do crime.

STF decidiu manter a prisão do ex-PM em maio deste ano. A PGR destacou a necessidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal e a preservação da ordem pública, em razão do risco apresentado pelo acusado e da gravidade de suas condutas.

A ex-vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram assassinados em março de 2018. Ela estava dentro de um carro na Tijuca, na zona norte do Rio, quando foi atingida por três tiros na cabeça e um no pescoço, enquanto Gomes foi alvejado três vezes nas costas.

Executores foram condenados e estão presos. Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz foram detidos em 2019 e confessaram o crime.