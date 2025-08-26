Caso Gritzbach: Justiça manda soltar namorada de olheiro do PCC

A Justiça de São Paulo mandou soltar a namorada de Kauê do Amaral Coelho, 29, olheiro do PCC no caso do assassinato do delator Antônio Vinícius Gritzbach, 38, no aeroporto de Guarulhos, em 8 de novembro do ano passado.

O que aconteceu

A modelo Jackeline Leite Moreira, 28, estava presa há sete meses. Ela foi detida no dia 16 de janeiro, em Itaquera, na zona leste de São Paulo, por tráfico de drogas. Na ocasião, o DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa) afirmou que investigava se Jackeline teria ajudado na fuga de Kauê, que continua foragido. Ele é o olheiro que avisou aos assassinos de Gritzbach o exato momento em que a vítima deixava o saguão do terminal 2 do aeroporto.

Jackeline sempre negou envolvimento na morte de Gritzbach. À polícia, ela também alegou que não namorava Kauê e que não sabe onde ele está. "Ela disse que só tinha ficado com ele uma vez, mas sabemos que não, porque temos os registros telefônicos. Depois do crime, ele foi para a casa dela, de lá, foram para um motel onde passaram a noite. No dia 9 (de novembro), ele entrega o celular dele para ela e vai para o Rio de Janeiro", afirmou Ivalda Aleixo, diretora do DHPP, em entrevista coletiva concedida em janeiro

Polícia acredita que a modelo não tem ligação com a morte do delator do PCC. "Ela não tem ligação direta com a execução, foi presa por tráfico de drogas e por favorecimento pessoal. Ela era uma das traficantes que vendia e entregava as drogas que ele [Kauê] mantinha no apartamento. Na casa dele, encontramos anotações que indicavam que ela participava da venda de drogas", acrescentou Ivalda.

Justiça também mandou soltar dois irmãos suspeitos de ajudarem Kauê a fugir de São Paulo. O DHPP apurou que Marcos Henrique Soares Brito e Matheus Soares Brito estavam no Rio de Janeiro no mesmo dia de Kauê e podem ter ajudado o olheiro do PCC a fugir.

Marcos esteve no Rio em 11 de novembro retornou para São Paulo dirigindo um veículo. Matheus ficou na capital fluminense entre os dias 9 e 16 de novembro. As investigações apontam que ele se encontrou com Kauê no Rio e recebeu até pix em sua conta enviado pelo olheiro.

O UOL procurou a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) para saber se o trio já deixou a prisão, mas não houve retorno.

Prisão é ilegal, afirmou juíza

18.fev.2024 - Entrevista de Antônio Vinicius Gritzbach para o Domingo Espetacular, da TV Record Imagem: Reprodução / Domingo Espetacular

Juíza revogou prisão preventiva dos investigados em decisão publicada hoje. A magistrada Marcela raia de Sant'Anna entendeu que a prisão é ilegal por excesso de prazo e falta de documentação na investigação. "Verifico que já foi realizada a prova da acusação, consistente em depoimentos de testemunhas, em sua maioria policiais que ratificaram a prova cautelar produzida na fase de inquérito policial, não trazendo aos autos nenhum elemento novo", escreveu.

O Ministério Público se posicionou contra a soltura dos três suspeitos. Mas a magistrada citou que os três réus são primários. Ela justificou que a prova cautelar consiste na extração de dados do celular de Kauê e que a perícia do Instituto de Criminalística não foi incluída nos autos da investigação. "Tais circunstâncias, aliadas ao fato de que os réus são primários e encontram-se presos desde janeiro sem que a instrução tenha se encerrado e sem previsão para tanto, tornam sua prisão ilegal por excesso de prazo".

Justiça impôs medidas cautelares para os três réus. Segundo a decisão, todos estão proibidos de manter contato entre si ou com Kauê, por qualquer meio de comunicação, precisam ficar em casa durante a noite e dos dias de folga, estão proibidos de se ausentar da comarca sem autorização judicial e precisam comparecera todos atos processuais.

O caso

Caso Gritzbach - Seis foram indiciados e denunciados por participação direta no crime Imagem: Reprodução

Kauê do Amaral Coelho foi o primeiro suspeito identificado no caso do assassinato de Gritzbach. Ele está foragido e com a prisão temporária decretada pela Justiça. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo oferece recompensa de R$ 50 mil para quem tiver informações sobre o paradeiro dele.

Ele se escondeu em uma comunidade no Rio de Janeiro após o crime, apontam as investigações. Mas a polícia acredita que ele já tenha saído da capital fluminense. Uma operação conjunta entre as polícias de São Paulo e do Rio de Janeiro tentou localizar o olheiro do PCC. O DHPP forneceu os endereços em que ele estava, mas o homem não foi localizado.

Gritzbach foi morto com 10 tiros de fuzis disparados por dois atiradores. Os criminosos fugiram em Gol preto e abandonaram o carro nas imediações do aeroporto. Kauê utilizou um Audi preto para resgatar os assassinos e, segundo versão do DHPP, depois fugiu de carona com Matheus Soares para o Rio.

Polícia também tenta prender os mandantes do assassinato de Gritzbach. Três policiais militares foram presos acusados de participar diretamente no assassinato dele. Dois homens ligados ao PCC apontados como mandantes do crime estão foragidos. Eles foram identificados como Emílio Gongorra, o Cigarreiro, e Diego Amaral, o Didi. Oito dias antes de morrer, a vítima delatou às autoridades integrantes do PCC e policiais civis corruptos.