Saúde de Zambelli é compatível com prisão, diz perícia de corte na Itália

A perícia médica realizada a pedido da Corte de Apelação de Roma concluiu que o estado de saúde da deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) é compatível com a manutenção dela na prisão.

O que aconteceu

Laudo médico-legal aponta que Zambelli pode seguir detida na Itália e até ser transferida ao Brasil sem risco grave. A reportagem do UOL teve acesso exclusivo ao laudo documento de 19 páginas, elaborado pela especialista Edy Febi. O documento afirma que as condições clínicas da deputada permitem sua permanência na penitenciária feminina de Rebibbia e não impedem eventual transferência aérea ao Brasil.

Defesa insiste em pedido de liberdade ou prisão domiciliar durante o processo de extradição, e o julgamento da ação acontece amanhã em Roma. Os advogados argumentam que o histórico clínico torna insustentável a permanência em regime fechado. Caberá à Corte de Apelação de Roma decidir, em uma terceira audiência desde a prisão de Zambelli no fim de julho.

Apesar da complexidade clínica, o laudo afirma que não há risco imediato de morte. Com base na documentação analisada e na visita médica, a perita listou um conjunto de diagnósticos.

Embora apresente distúrbio depressivo e dificuldades relacionadas ao sono, desde o início da detenção não foram registrados comportamentos autolesivos, e Zambelli se mostrou lúcida e adequada nas entrevistas clínicas.

Trecho do documento

A perícia também destaca o acompanhamento psiquiátrico regular de Zambelli. A especialista em medicina legal ressalta que uma das condições apresentadas pela brasileira não representa risco imediato.

Na conclusão, a médica aponta que as enfermidades são compatíveis com o regime carcerário. Diz ainda que os tratamentos necessários podem ser realizados dentro da prisão, que o eventual traslado aéreo ao Brasil é possível e que a viagem não representaria risco de consequências graves, desde que observadas as orientações médicas.

A decisão de realizar a perícia foi tomada durante a audiência de 13 de agosto. Naquela data, Zambelli passou mal no tribunal e foi atendida por um médico do sistema nacional de saúde italiano. Os juízes solicitaram esclarecimentos sobre: o quadro clínico atual da parlamentar e os tratamentos necessários; a possibilidade de que as terapias possam ser realizadas em regime prisional e a viabilidade de um traslado aéreo internacional sem risco de consequências graves.

A perita teve acesso à íntegra da documentação clínica de Zambelli. Também consultou o Diário Clínico da prisão —que reúne todos os registros médicos desde a entrada da deputada na unidade— e um parecer técnico indireto de caráter médico, neuropsiquiátrico e psicológico-forense produzido por especialistas brasileiros.

Exame foi realizado em 18 de agosto, dentro da penitenciária. Acompanharam o exame o consultor técnico indicado pela defesa, Gianluca Fiorenza, e especialistas designados pela Embaixada do Brasil em Roma, Antonio Oliva e Cristina Luciani.

O que disse a defesa

Problema de saúde de Zambelli não é "compatível" com prisão, declarou advogado. No dia 15 de agosto, Fábio Pagnozzi disse que a parlamentar tem um problema no coração e retirou um tumor cerebral há alguns anos. "São vários problemas que não são compatíveis com a carceragem", afirmou o advogado, em entrevista à Globonews.

Zambelli tem "adoecimentos psiquiátricos e neurológicos graves", diz perícia contratada pela defesa. Ela necessita de "suporte multidisciplinar contínuo", segundo o documento, publicado na semana passada pelo jornal O Globo. Entretanto, essa perícia não é a mesma da realizada pela Justiça italiana.

A prisão na Itália

Zambelli está presa desde 29 de julho. A extradição pode levar um ano, segundo especialistas ouvidos pelo UOL.

A parlamentar fugiu para a Itália após ser condenada a dez anos de prisão pelo STF. A decisão na Primeira Turma do Supremo foi por unanimidade (5 votos a 0), pelo caso da invasão hacker aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Zambelli contratou um hacker para invadir os sistemas do CNJ. Ele inseriu um mandado de prisão falso contra Moraes, assinado pelo próprio ministro do STF.

Após a condenação, deputada anunciou nas redes sociais que havia saído do país. Ela deixou o Brasil no fim de maio pela fronteira com a Argentina, foi aos Estados Unidos e depois à Itália, país onde tem cidadania.

No início de junho, a deputada chamou de "ilegal" e "autoritária" a ordem de Moraes para prendê-la. "Nossa Constituição é clara: um deputado federal só pode ser preso em flagrante e por crime inafiançável. Nada disso ocorreu", disse, em nota enviada à imprensa.

Moraes determinou o bloqueio de passaportes, contas bancárias, salário e verbas de gabinete pagos pela Câmara. Ele também mandou que as redes sociais bloqueassem os perfis de Zambelli em território nacional, sob pena de multa diária de R$ 100 mil. As plataformas cumpriram a ordem, mas o X questionou a decisão.

A parlamentar está afastada da Câmara desde 29 de maio. Na ocasião, pediu a primeira licença para tratamento de saúde. Depois, solicitou mais 120 dias para "tratar de interesse particular".