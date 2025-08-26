Topo

Cadillac anuncia Bottas e Pérez como pilotos para temporada 2026 da F1

26/08/2025 08h58

A escuderia americana Cadillac, que estreará no Mundial de Fórmula 1 em 2026, anunciou nesta terça-feira (26) que seus pilotos serão o mexicano Sergio Pérez e o finlandês Valtteri Bottas.

O chefe da equipe, Dan Towriss, enfatizou que "Bottas e 'Checo' trazem o equilíbrio perfeito entre talento, maturidade e motivação".

"É o início de um novo capítulo ousado no automobilismo americano", acrescentou Towriss.

Pérez, de 35 anos, tem 281 Grandes Prêmios disputados na F1. Ele estreou em 2011, correndo pela Sauber, e depois teve passagens por McLaren, Force India e Racing Point, até chegar em 2021 à Red Bull, onde teve seus melhores resultados.

Foram 89 corridas pela equipe austríaca, com cinco vitórias e o vice-campeonato na temporada 2023, atrás de seu companheiro Max Verstappen.

Mas por não conseguir competir com o campeão holandês e com os maus resultados em 2024 (8º no campeonato de pilotos), a Red Bull chegou a um acordo com Pérez por sua saída, apesar de ainda restarem dois anos de contrato.

"A Cadillac é um nome lendário do automobilismo americano, e ajudar a levar uma companhia tão fantástica à Fórmula 1 é uma grande responsabilidade, que estou confiante em assumir", declarou o mexicano em comunicado da equipe.

Por sua vez, Bottas estreou na F1 em 2013, pela Williams, onde foi companheiro do brasileiro Felipe Massa entre 2014 e 2016.

O finlandês, que na próxima quinta-feira completará 36 anos, teve seu auge na Mercedes (2017-2021), período em que a equipe dominava o campeonato e o inglês Lewis Hamilton conquistou quatro títulos.

Depois de deixar a escuderia alemã, pela qual venceu dez corridas e foi vice-campeão mundial em 2019 e 2020, Bottas passou duas temporadas na Alfa Romeo e, no ano passado, correu pela Sauber sem obter grandes resultados, o que o levou a ficar sem assento para 2025.

"Este não é apenas um projeto de corridas, é uma visão de longo prazo. Não é todo dia que você tem a oportunidade de fazer parte de algo que está sendo construído do zero e ajudar a moldá-lo para que realmente faça parte do grid da F1", destacou o finlandês, que já disputou 246 GPs na categoria.

