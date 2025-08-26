Topo

Brasil registra déficit em conta corrente de US$7,1 bi em julho, diz BC

26/08/2025 08h43

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil teve déficit em transações correntes de US$7,067 bilhões em julho, com o déficit acumulado em 12 meses totalizando o equivalente a 3,5% do Produto Interno Bruto, informou o Banco Central nesta terça-feira.

A expectativa em pesquisa da Reuters com especialistas era de um saldo negativo de US$5,6 bilhões em julho.

No mês, os investimentos diretos no país alcançaram US$8,324 bilhões, contra US$5,0 bilhões projetados na pesquisa.

(Por Camila Moreira)

