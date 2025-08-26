Alckmin e Tebet vão ao México vender o Brasil como opção aos EUA de Trump

O vice-presidente da República, ministro Geraldo Alckmin (Desenvolvimento), e a ministra Simone Tebet (Planejamento) visitam o México a partir de hoje para tentar destravar a tímida relação comercial com o Brasil. O objeto é apresentar o país como opção viável para a urgente necessidade mexicana de diversificar seus parceiros comerciais, já que hoje o país depende muito das compras feitas pelos Estados Unidos, que tarifaram o parceiro em 25%.

O que aconteceu

Um acordo comercial viria em boa hora para Brasil e México. Os dois países buscam novos mercados para compensar a dificuldade em vender para os EUA após o tarifaço.

A necessidade mexicana de novos parceiros, porém, é maior. Enquanto o Brasil vende 12% de seus produtos para os americanos —o segundo maior comprador do Brasil—, 84,2% das exportações mexicanas têm os EUA como destino. A China, para quem o Brasil exporta 31% de tudo o que vende, absorve apenas 1,5% das exportações do México, segundo dados do Ministério da Economia mexicano.

E o comercio Brasil-México?

O México é o principal alvo do Brasil na América Latina após o tarifaço. Embora concentrem 60% do PIB (Produto Interno Bruto) da região e mais de 320 milhões de consumidores em potencial, o Brasil não exportou mais do que US$ 7,8 bi para o México no ano passado, que vendeu US$ 5,8 bi ao Brasil. É o 7º no ranking de exportações e o novo no de importações. Apesar de o Brasil ser o quinto destino dos mexicanos, o valor equivale a 0,83% de suas exportações.

O superávit brasileiro de US$ 2 bilhões no ano passado já foi maior. Enquanto as exportações brasileiras recuaram 9% em 2024, as importações do México subiram 4%.

O Brasil vendeu principalmente:

Carros de passeio: 9,2% Carnes de aves e miúdos: 7,2% Veículos de transporte e mercadoria: 6,5% Motores de pistão: 6% Partes de veículos: 4%

O Brasil comprou de lá principalmente:

Partes de veículos: 14,7% Veículos de passageiros: 13,1% Veículos de transporte de mercadoria: 4,6% Aparelhos de medição e análise de controle: 4,2% Máquinas e aparelhos elétricos: 3,7%

A boa notícia é que o México abriu seu mercado à carne bovina brasileira, uma das mais afetadas pelo Tarifaço. Com o equivalente a 8,5% das exportações entre janeiro e julho deste ano, ocupou o primeiro lugar do ranking. Isso se deve ao acordo entre os dois países, firmado em 2023. Apenas em julho, 12,7% do que o Brasil exportou para lá foram carnes de aves e miudezas (12,7%) e carne bovina (10,9%).

O México abriu seu mercado à carne bovina brasileira em 2023 Imagem: Arquivo - luoman/Getty Images

O governo abriu o mercado mexicano para outros produtos, mais de dez em 2024. "O café não torrado teve um crescimento de 323,5% em relação a 2023 nas exportações", diz estudo da ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos). Este ano, o agro abriu o mercado mexicano de ovos, ossos processados e comida para animais de estimação.

O que o Brasil pode vender agora?

Arquivo - Lula em encontro com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, na Cúpula do G7 Imagem: Ricardo Stuckert / PR

Alckmin e Tebet podem buscar parceria para participar do "Plan México". Trata-se do programa de desenvolvimento apresentado pela presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, em janeiro de 2025. A meta é fortalecer a indústria nacional e aumentar a competitividade do México no mundo.

A Apex enumerou as oportunidades que o Plan México oferece ao Brasil:

Tecnologia e inteligência artificial. "O México está investindo em inovação e transformação digital, criando espaço para empresas brasileiras no setor de tecnologia", diz. Infraestrutura. A preparação do México para sediar a Copa do Mundo de 2026 impulsiona a demanda por materiais de construção, iluminação, equipamentos esportivos e soluções sustentáveis, "setores em que o Brasil é competitivo". Produtos da cesta básica. Para impulsionar o poder de compra da população, o governo mexicano isentou o pagamento de impostos de importação de diversos itens da cesta. "Essa política pode abrir novas oportunidades para produtos brasileiros, especialmente nos setores de alimentos e bebidas, higiene pessoal, rações para animais e produtos hortícolas", diz a agência.

Mas também há incertezas. Uma delas é no setor de energia renovável, onde o Brasil também é competitivo. Adiamentos e cancelamentos de licitações têm dificultado a participação de empresas no país, segundo a consultoria Fitch Solutions.

E o que o México pode vender ao Brasil?

O México vai tentar vender os produtos que exportam aos EUA, especialmente carros. Principal produto exportado para os EUA, os automóveis foram sobretaxados em 25%. Veja o top 5:

Automóveis: 10,3% Veículos de Transporte de Mercadoria: 6,9% Partes de veículos: 6,8% Máquinas para processamento de dados: 5,7% Óleo cru de petróleo e minerais betuminosos (material viscoso, escuro e inflamável): 3,6%

Negociação será difícil

O presidente Lula (PT) já defendeu a revisão dos acordos entre os dois países. "Ainda não conseguimos utilizar 70% do potencial que temos, e por isso precisamos fazer novos acordos", afirmou no ano passado em encontro com empresários mexicanos.

Mas as negociações são difíceis. Além de o México considerar o Brasil muito protecionista, a indústria brasileira teme receber indiretamente produtos fabricados nos Estados Unidos, já que os dois países formam com o Canadá o USMCA (Acordo Estados Unidos-México-Canadá). A presidente mexicana tem dito, porém, que buscará novos parceiros diante do tarifaço.

Alckmin e Tebet vão levar industriais para a viagem, que começa hoje e termina amanhã (27). "Essa parceria ainda está abaixo do seu potencial, e a missão tem o intuito de contribuir para a negociação de um acordo mais abrangente", diz a CNI (Confederação Nacional da Indústria) em nota.

Os ministros Simone Tebet e Geraldo Alckmin vão juntos ao México para costurar um acordo comercial Imagem: Divulgação

A agenda empresarial é extensa. Inclui visitas técnicas a empresas mexicanas, participação no Fórum Empresarial Brasil-México, com centenas de empresas brasileiras e mexicanas, e na 3ª Reunião Plenária do Conselho Empresarial Brasil-México.

Mesmo que os produtos brasileiros ganhem terreno, os EUA não serão abandonados pelo México. "Brasil e México vão se aproximar, mas isso não significa que o México vai deixar de fazer na sua fronteira comercial com os Estados Unidos todos os negócios possíveis", diz Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM.