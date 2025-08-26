Kotscho: 'Bolsonarismo abandona apoiadores como Zambelli na estrada'

O bolsonarismo costuma abandonar apoiadores quando se tornam um problema, como mostra o caso de Carla Zambelli (PL-SP), afirmou o colunista Ricardo Kotscho na edição de hoje do UOL News - 2ª edição.

Segundo Kotscho, a ex-aliada foi deixada de lado mesmo após anos de defesa incondicional de Jair Bolsonaro. Ele afirma que isso revela uma lógica pragmática recorrente do movimento.

Essa é outra característica do bolsonarismo [abandonar apoiadores em situação difícil]. Zambelli já havia sido abandonada antes da condenação.

O bolsonarismo não se preocupa muito em abandonar os seus soldados na beira da estrada. Zambelli foi mais uma vítima disso. Ela foi a mais fervorosa defensora do Bolsonaro e, quando ela mais precisava, foi abandonada. Essa é a realidade. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

'Doenças surgem diante da justiça', diz Kotscho sobre Zambelli

Kotscho afirmou que bolsonaristas costumam alegar problemas de saúde quando enfrentam a Justiça. Ele citou o caso de Zambelli, mas ressaltou que a parlamentar demonstrou boa forma física ao perseguir um jornalista nas eleições de 2022.

Essa turma aí, sempre que se vê em um aperto e em uma situação mais difícil, fica doente sempre que vai para a cadeia ou está perto de ser presa. Impressionante. Estão sempre doentes, sempre com problemas e tal. Agora, na hora de correr atrás daquele jornalista aqui em São Paulo, na véspera da eleição de 2022, a deputada estava em boa forma. Os problemas surgiram depois que ela foi condenada. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

