Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, com risco à autonomia do Fed e ameaça de tarifas

26/08/2025 06h45

Por André Marinho

São Paulo, 26/08/2025 - As bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em queda hoje, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinar a demissão da diretora do Federal Reserve (Fed) Lisa Cook e também ameaçar novas tarifas.

Em carta publicada na Truth Social, o republicano informou ter removido Cook do cargo imediatamente por acusações de que a dirigente teria cometido fraude hipotecária. A diretora, porém, negou plano de deixar o cargo e afirmou que o presidente americano não tem autoridade para demiti-la.

Em outra publicação, Trump alertou que pode impor novas medidas tarifárias a países que adotem algum tipo de restrição contra gigantes do setor tecnológico dos EUA. "Impostos digitais, legislação de serviços digitais e regulamentações de mercados digitais são todos projetados para prejudicar ou discriminar a tecnologia americana", declarou.

O risco à independência do Fed e o renovado sinal de protecionismo comercial azedaram o humor nas mesas de operações durante a sessão asiática. O índice Nikkei, referência na Bolsa de Tóquio, encerrou o pregão em baixa de 0,97%, a 42.394,40 pontos. Em Seul, o Kospi perdeu 0,95%, a 3.179,36 pontos.

Na China, o Xangai composto recuou 0,39%, a 3.868,38 pontos, mas o menos abrangente conseguiu computar alta de 0,18%, a 2.440,79 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng perdeu 1,18%, a 25.524,92 pontos, em ajuste após ter alcançado maior nível desde outubro de 2021 ontem. Já o índice de blue chips CSI 300 recuou 0,37%, a 4.452,59 pontos, após tocar máxima em três anos na véspera.

Em Taiwan, o índice Taiex subiu 0,11%, a 24.305,10 pontos. Na Oceania, o S&P/ASX 200 baixou 0,41%, a 8.935,60 pontos, em Sydney.

Contato: andre.marinho@estadao.com

