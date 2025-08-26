Topo

Bolsa Família 2025: veja calendário com datas de pagamento de setembro

Cartão do Bolsa Família - Edson Silva - 25.ago.2011/Folhapress
do UOL

Colaboração para o UOL

26/08/2025 04h00

Os repasses do Bolsa Família referentes ao mês de setembro já têm data marcada, conforme divulgou o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O calendário de depósitos é definido de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do titular. Os pagamentos são feitos sempre nos dez últimos dias úteis de cada mês, exceto em dezembro, quando ocorre antecipação para garantir que todos recebam antes do Natal, encerrando-se no dia 10.

Datas de pagamento do Bolsa Família em setembro

  • Final do NIS 1: 17/09
  • Final do NIS 2: 18/09
  • Final do NIS 3: 19/09
  • Final do NIS 4: 22/09
  • Final do NIS 5: 23/09
  • Final do NIS 6: 24/09
  • Final do NIS 7: 25/09
  • Final do NIS 8: 26/09
  • Final do NIS 9: 29/09
  • Final do NIS 0: 30/09

Próximos calendários

  • Setembro: 17 a 30
  • Outubro: 20 a 31
  • Novembro: 14 a 28
  • Dezembro: 10 a 23

Valores e adicionais do Bolsa Família

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por integrante da família;

Benefício Complementar (BCO): valor adicional para garantir renda mínima de R$ 600 por núcleo familiar;

Primeira Infância (BPI): R$ 150 por criança de até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): acréscimo de R$ 50 destinado a gestantes e adolescentes de 7 a 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 por bebê de até 7 meses — válido a partir de setembro.

Regras para manter o benefício

Os inscritos no programa precisam seguir compromissos nas áreas de saúde e educação para continuar recebendo:

manter crianças e adolescentes de 4 a 17 anos matriculados e frequentando a escola;

realizar o acompanhamento pré-natal durante a gravidez;

monitorar o crescimento e o estado nutricional de crianças menores de 7 anos;

garantir que a carteira de vacinação esteja em dia, conforme calendário do Ministério da Saúde.

O não cumprimento dessas condições — como faltas escolares ou vacinas atrasadas — pode levar à suspensão temporária do benefício. Por isso, é essencial seguir todas as exigências para evitar bloqueios nos repasses.

