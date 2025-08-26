BNDES lança Floresta Viva 2, que prevê R$ 100 mi para restauração e preservação de biomas

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta terça-feira, 26, a segunda fase do programa Floresta Viva, iniciativa para apoiar projetos de restauração ecológica com espécies nativas ou Sistemas Agroflorestais (SAFs) em diferentes biomas do País. O programa terá aporte inicial de R$ 100 milhões não reembolsáveis do Fundo Socioambiental do BNDES, mas o montante pode alcançar R$ 250 milhões com a adesão de parceiros, informou o banco de fomento.

O banco divulgou o edital para selecionar o gestor operacional da iniciativa, com contrato de até seis anos, prorrogáveis por mais dois anos. O programa tem como objetivo a recuperação de nascentes e bacias, regulação climática e proteção da biodiversidade com geração de renda, a partir de atividades para a conservação de ecossistemas nos biomas Cerrado, Caatinga, Pantanal, Pampa e Mata Atlântica.

Na primeira fase, o programa Floresta Viva 1 mobilizou R$ 460 milhões, sendo metade desse valor proveniente de parceiros públicos e privados. Foram lançados nove editais, com mais de 60 projetos contratados ou ainda em análise, cobrindo 8.500 hectares de área em processo de recuperação, informou o BNDES.

"O parceiro gestor selecionado vai fazer a contratação e acompanhamento dos projetos nos territórios, além de operacionalizar um programa de capacitação e fortalecimento institucional de organizações sociais de povos tradicionais, assentados da reforma agrária e agricultores familiares", comunicou o BNDES, em nota distribuída à imprensa.

O nome da instituição escolhida para gerir o programa Floresta Viva 2 deve ser divulgado durante a COP30, em Belém, no Pará, em novembro.