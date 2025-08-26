Bia Haddad sofre, mas vence britânica Kartal em estreia no US Open

João Fonseca em quadra nesta quarta (27)

Número 45 do mundo, o expoente João Fonseca disputa a segunda rodada de simples masculina nesta quarta (27), a partir das 13h10 (horário de Brasília). O adversário será o tcheco Tomas Machac (22º no ranking), que bateu o italiano Luca Nardi (86º) na primeira rodada. O tenista brasileiro, de 19 anos, estreou com vitória de 3 sets a 0 sobre o sérvio Miomir Kecmanovi (42º no ranking) na segunda-feira (24).