Bia Haddad estreia com vitória no US Open; Swiatek também avança

A tenista brasileira Bia Haddad, número 22 do mundo, venceu a britânica Sonay Kartal (N.51) nesta terça-feira (26) e se classificou para a segunda rodada do US Open.

Bia fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 1-6 e 6-1, em duas horas e 14 minutos em Flushing Meadows, Nova York.

Depois de vencer um primeiro set equilibrado, a paulistana de 29 anos foi amplamente superada na segunda parcial.

Sem se abater, Bia mostrou eficiência no saque (venceu 70% dos pontos jogando com o primeiro serviço) e reagiu no set decisivo para selar a vitória e a classificação.

Sua adversária na segunda rodada será a suíça Viktorija Golubic (N.72), que eliminou a francesa Lois Boisson (N.46).

Também nesta terça-feira, a polonesa Iga Swiatek, número 2 do mundo e uma das favoritas ao título, se classificou sem sustos ao derrotar a colombiana Emiliana Arango (N.84).

Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-2, em uma hora na quadra central.

"Eu me senti ótima. Os primeiros jogos nunca são fáceis. É preciso se adaptar ao ritmo, e foi isso o que eu fiz hoje", comemorou a polonesa de 24 anos após a partida.

Campeã do US Open em 2022, Swiatek terá como próxima adversária a holandesa Suzan Lamens (N.66).

gbv/raa/cb/aam

© Agence France-Presse