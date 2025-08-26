Topo

Barentsburg: como é a cidade russa que fica dentro do território da Otan?

Vista geral mostra a cidade de Barentsburg durante nevasca, em maio de 2022 - JONATHAN NACKSTRAND/AFP
Vista geral mostra a cidade de Barentsburg durante nevasca, em maio de 2022 Imagem: JONATHAN NACKSTRAND/AFP
26/08/2025 05h30

A Rússia governa Barentsburg, uma cidade no arquipélago norueguês de Svalbard, dentro do território da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), aliança militar ocidental liderada pelos EUA.

O que aconteceu

Barentsburg é "dominada" pela presença russa. A cidade foi estabelecida em 1921 como um assentamento neerlandês, extraindo carvão dali no pós-Primeira Guerra. Em 1925, o Tratado de Svalbard entrou em vigor e estabeleceu que o arquipélago pertencia à Noruega, mas todos os países que assinaram o documento tinham direitos iguais de exploração de seus recursos naturais. As mineradoras russas chegaram nos anos 30.

Noruegueses e russos convivendo durante a era soviética, em registro de 1956 de Barentsburg - Nødtvedt, Erling J./Reprodução/Svalbard Museum - Nødtvedt, Erling J./Reprodução/Svalbard Museum
Noruegueses e russos convivendo durante a era soviética, em registro de 1956 de Barentsburg
Imagem: Nødtvedt, Erling J./Reprodução/Svalbard Museum

Sua paisagem parece a de uma antiga cidade soviética, com a estátua de Lenin —o líder comunista da URSS— no centro da praça. Placas nas ruas estão escritas em alfabeto cirílico, enquanto murais homenageiam cientistas e artistas russos. Uma bandeira tricolor da Federação Russa pode ser vista nos prédios ao lado da Arktikugol, a empresa de mineração da terra de Putin. Institutos científicos recebem geólogos de São Petersburgo, segundo a "The Economist".

Empresas russas fornecem serviços básicos aos cidadãos. O sistema de telefonia é russo, enquanto comércios vendem produtos típicos de Moscou, como pepinos em conserva, peixes enlatados e refrigerantes locais.

Mineradora russa Arktikugol, em Barentsburg - Bjoertvedt/Creative Commons - Bjoertvedt/Creative Commons
Mineradora russa Arktikugol, em Barentsburg
Imagem: Bjoertvedt/Creative Commons

Industrial, Barentsburg ainda vive largamente da exploração de carvão e outros minérios. O assentamento é majoritariamente russo hoje, com uma população que varia entre 350 a quase 500 pessoas durante os verões, segundo informações do jornal francês "Le Monde".

Dormitórios de trabalhadores e prédio do Consulado Geral da Rússia, entre alguns prédios de Barentsburg - Bjoertvedt/Creative Commons - Bjoertvedt/Creative Commons
Dormitórios de trabalhadores e prédio do Consulado Geral da Rússia, entre alguns prédios de Barentsburg
Imagem: Bjoertvedt/Creative Commons

Sua população está em queda, especialmente após o início da guerra da Ucrânia. Durante o século 20, Barentsburg chegou a ter 2.000 pessoas em seu pico, mas hoje tem apenas algumas centenas. A produção de carvão não é moderna e quase todo consumido ali com sua baixa qualidade, mas o conflito provocou a fuga de ucranianos que trabalhavam na mineradora e de russos liberais, por medo da repressão diante das ambições militares de Putin para a região.

Jardim de infância de Barentsburg no verão de 1989 - Lorenz.King/Creative Commons - Lorenz.King/Creative Commons
Jardim de infância de Barentsburg no verão de 1989
Imagem: Lorenz.King/Creative Commons

Oficiais noruegueses desencorajam turistas estrangeiros e da própria Noruega a visitar cidades com forte presença russa. Apesar de o governador de Svalbard, Lars Fause, não admitir que há tensões entre os países, poucos ainda visitam as trilhas e fazem passeios para ver ursos polares, baleias, leões-marinhos, além da arquitetura soviética.

Plataforma de observação do porto de Barentsburg - M_H.DE/Creative Commons - M_H.DE/Creative Commons
Plataforma de observação do porto de Barentsburg
Imagem: M_H.DE/Creative Commons

Rússia faz paradas militares mais imponentes em Barentsburg do que durante a Guerra Fria. O prefeito da maior cidade do arquipélago, Longyearbyen, contou a Economist que os eventos têm mais símbolos culturais russos, como cruzes ortodoxas de madeira. As relações entre as cidades também era melhor na era soviética, reclamou o prefeito Terje Aunevik.

Zona industrial de Barentsburg - Andre Shutterbird/Creative Commons - Andre Shutterbird/Creative Commons
Zona industrial de Barentsburg
Imagem: Andre Shutterbird/Creative Commons

Um bispo ortodoxo pró-Putin tem feito visitas frequentes a Barentsburg para ser filmado próximos a ícones da religião russa. Além disso, bandeiras soviéticas têm sido estranhamente pintadas em estruturas da cidade, em 2025.

Sensação de vigilância dos moradores aumentou. Uma russa dentre vários que fugiram para Longyearbyen comentou com a revista britânica que se tornou "complicado demais" ficar em Barentsburg depois que ela se manifestou contra a guerra na Ucrânia. Voltar também parece ser arriscado, já que outros russos que deixaram Barentsburg para votar na eleição presidencial de 2024 em Longyearbyen disseram ter sido revistados e vigiados por oficiais locais durante o voto.

Vista de estação russa em Barentsburg - Hannes Grobe/Creative Commons - Hannes Grobe/Creative Commons
Vista de estação russa em Barentsburg
Imagem: Hannes Grobe/Creative Commons

Apesar da decadência, Rússia não tem planos de fechar o assentamento. Apesar de a mineração ser pouco lucrativa e de haver entraves na construção de um centro de pesquisa russo para cientistas do Sul Global ali, por falta de consentimento norueguês, Putin ainda veria um possível valor de propaganda política, inteligência e estratégia na cidadezinha.

Rússia e EUA já manifestaram interesse em controlar mais do Ártico. Há dois anos, o país de Putin designou a Noruega como hostil e limitou relações diplomáticas após o país nórdico declarar apoio à Ucrânia na guerra. O chefe da inteligência norueguesa, Nils Andreas Stensones, chama o país de "olhos e ouvidos da Otan" no extremo norte do planeta.

Putin acusa a Otan de "querer militarizar o Ártico". O presidente alegou, em evento em Murmansk em março, que a Noruega faz uso militar de Svalbard, contrariando o termo do tratado de um século que deu soberania norueguesa ao território, mas impõe condições à sua exploração.

A Rússia está reabrindo ou estabelecendo novas bases civis e militares no extremo-norte. Apesar de já ter a maior presença da região, o país está cooperando com a China, que se autodenominou "um novo poder próximo ao Ártico", segundo a revista The Economist. O intuito de Putin é transformar a região é parte da sua rota de exportações de petróleo e gás para a Ásia, uma alternativa ao fechamento do Mar Báltico após a guerra da Ucrânia.

