B3 compra 62% da Shipay por R$37 mi, com opção de aquisição remanescente até 2030

26/08/2025 19h34

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A B3 firmou contrato para compra de 62% do capital social da Shipay, empresa de tecnologia especializada na integração de soluções de pagamentos, por R$37 milhões, com possibilidade de aquisição do percentual remanescente até 2030.

A empresa afirmou que o valor de aquisição, caso opte por exercer a opção de compra da participação restante, estará sujeito ao atingimento de "determinadas metas", sem detalhar quais seriam elas, em comunicado ao mercado nesta terça-feira.

A Shipay já possui parceria com a B3 para o desenvolvimento de tecnologias de pagamentos, disse a operadora da bolsa, acrescentando que o movimento reforça sua estratégia de posicionamento como "solução de infraestrutura na jornada de crédito".

A operação ainda está sujeita, entre outras condições, à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)

