Azzas 2154 adia início de novo diretor financeiro para 10 de setembro

26/08/2025 18h56

SÃO PAULO (Reuters) - A Azzas 2154 informou nesta terça-feira que a eleição de Eric Alencar como diretor financeiro, corporativo e de relações com investidores da companhia terá efeito a partir de 10 de setembro, mais tarde do que o definido anteriormente.

No início deste mês, a Azzas anunciou a nomeação de Alencar, ex-vice-presidente de finanças e de relações com investidores do Grupo Carrefour Brasil, para ocupar o cargo de CFO do grupo de moda, com início previsto a partir de 1º de setembro.

O atual diretor financeiro, Rafael Sachete da Silva, permanecerá no cargo até a efetiva posse de Alencar, informou a companhia em comunicado. Ele também foi eleito presidente-executivo da divisão de bolsas e sapatos do grupo Azzas.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)

