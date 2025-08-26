Topo

Economia

Auxílio Gás de agosto já começou a ser pago; veja datas de repasse

Auxílio Gás de agosto - Foto de arquivo/Banco Central
Auxílio Gás de agosto Imagem: Foto de arquivo/Banco Central
do UOL

Colaboração para o UOL

26/08/2025 06h30

O Auxílio Gás voltou a ser pago pelo governo federal neste mês de agosto. O benefício é concedido a cada dois meses, sempre em meses pares. Nesta fase, os depósitos começaram na segunda-feira, 18 de agosto, e seguem até 29 de agosto.

Calendário do Auxílio Gás - agosto de 2025

  • Final do NIS 1 - 18/08
  • Final do NIS 2 - 19/08
  • Final do NIS 3 - 20/08
  • Final do NIS 4 - 21/08
  • Final do NIS 5 - 22/08
  • Final do NIS 6 - 25/08
  • Final do NIS 7 - 26/08
  • Final do NIS 8 - 27/08
  • Final do NIS 9 - 28/08
  • Final do NIS 0 - 29/08

O que é o Auxílio Gás?

O Auxílio Gás é um programa direcionado a cerca de 5,4 milhões de famílias inscritas no Cadastro Único de programas sociais do governo. Seu objetivo é reduzir os gastos com gás de cozinha em residências de baixa renda.

O valor do benefício equivale a 100% do preço médio de um botijão de 13 kg, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Por exemplo, em abril, cada família recebeu R$ 108.

Para ter direito ao auxílio, a renda mensal por pessoa da família deve ser igual ou inferior a meio salário mínimo. Famílias contempladas pelo Bolsa Família ou outros programas sociais também podem receber o benefício.

Os valores são depositados em contas bancárias tradicionais ou digitais. Caso o beneficiário não possua conta ativa, a Caixa Econômica Federal cria automaticamente uma poupança digital. O crédito pode ser sacado em até 120 dias após a liberação.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Economia

Auxílio Gás de agosto já começou a ser pago; veja datas de repasse

Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário de retiradas no ano

Casa ou hotel 6 estrelas? O que oferecem os prédios de superluxo no Brasil

Restituição do Imposto de Renda 2025: saiba quando cai o 4º lote

"O DNA da marca é a eficácia do produto", diz fundadora da Adcos

Alckmin e Tebet vão ao México vender o Brasil como opção aos EUA de Trump

Salário mínimo teve reajuste acima da inflação em 2025; veja valor

Pagamento do INSS de agosto: depósitos já começaram; veja cronograma

Bolsa Família 2025: veja calendário com datas de pagamento de setembro

O bitcoin está acabando? Veja como a escassez da cripto mexe com o preço

Gripe aviária: Chile e Arábia Saudita voltam a comprar frango do Brasil