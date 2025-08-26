Auxílio Gás de agosto já começou a ser pago; veja datas de repasse

O Auxílio Gás voltou a ser pago pelo governo federal neste mês de agosto. O benefício é concedido a cada dois meses, sempre em meses pares. Nesta fase, os depósitos começaram na segunda-feira, 18 de agosto, e seguem até 29 de agosto.

Calendário do Auxílio Gás - agosto de 2025

Final do NIS 1 - 18/08

Final do NIS 2 - 19/08

Final do NIS 3 - 20/08

Final do NIS 4 - 21/08

Final do NIS 5 - 22/08

Final do NIS 6 - 25/08

Final do NIS 7 - 26/08

Final do NIS 8 - 27/08

Final do NIS 9 - 28/08

Final do NIS 0 - 29/08

O que é o Auxílio Gás?

O Auxílio Gás é um programa direcionado a cerca de 5,4 milhões de famílias inscritas no Cadastro Único de programas sociais do governo. Seu objetivo é reduzir os gastos com gás de cozinha em residências de baixa renda.

O valor do benefício equivale a 100% do preço médio de um botijão de 13 kg, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Por exemplo, em abril, cada família recebeu R$ 108.

Para ter direito ao auxílio, a renda mensal por pessoa da família deve ser igual ou inferior a meio salário mínimo. Famílias contempladas pelo Bolsa Família ou outros programas sociais também podem receber o benefício.

Os valores são depositados em contas bancárias tradicionais ou digitais. Caso o beneficiário não possua conta ativa, a Caixa Econômica Federal cria automaticamente uma poupança digital. O crédito pode ser sacado em até 120 dias após a liberação.