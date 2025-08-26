ASA, de Alberto Safra, obtém licença de sociedade de crédito

SÃO PAULO (Reuters) - A instituição financeira fundada por Alberto Safra, ASA, anunciou nesta terça-feira que obteve junto ao Banco Central licença de Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (SCFI), o que deve ampliar a sua oferta de produtos.

O movimento permite à empresa acessar novas fontes de funding, como CDBs, LCAs, LCIs e CRIs.

A licença, disse a financeira em comunicado, representa um "passo relevante" no seu plano estratégico de crescimento, com foco na ampliação do portfólio de produtos, na expansão da marca e na diversificação e redução de custos de captação.

"Com a nova licença, o ASA pode fortalecer o seu portfólio com produtos financeiros direcionados ao comércio exterior no Brasil, como ACC, ACE, Finimp e pré-pagamento de exportação, além de oferecer produtos de câmbio, acessando o mercado de exportação e importação com câmbio pronto", afirmou o ASA.

