Topo

Notícias

Após ameaças de Trump, UE defende seu 'direito soberano' de regulamentar tecnologia

26/08/2025 14h34

A União Europeia afirmou, nesta terça-feira (26), que tem o "direito soberano" de regulamentar a tecnologia, em resposta às ameaças de Donald Trump de impor novas tarifas sobre os países que, segundo ele, discriminam as empresas tecnológicas americanas.

Na segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos atacou vigorosamente os países ou organizações que regulamentam o setor tecnológico.

"Os impostos e a legislação sobre serviços digitais, assim como as regulações sobre mercados digitais, estão projetados para discriminar ou prejudicar a tecnologia americana", escreveu Trump na plataforma Truth Social.

Embora não tenha mencionado diretamente a UE, esta dispõe de um potente arsenal jurídico no campo, como o Regulamento de Mercados Digitais (DMA) e o Regulamento de Serviços Digitais (DSA), que tratam da concorrência e da moderação de conteúdos.

O Reino Unido também aplica um imposto sobre serviços digitais.

A menos que estas "medidas discriminatórias" sejam eliminadas, Trump não descartou impor "tarifas adicionais substanciais" sobre os produtos desses países ou restrições à exportação de tecnologia e chips americanos.

A Comissão Europeia "refutou firmemente" a acusação de que as empresas americanas sejam deliberadamente alvo de suas normas sobre tecnologia digital.

"É um direito soberano da UE e de seus Estados-membros regulamentar as atividades econômicas em nosso território conforme nossos valores democráticos", acrescentou a porta-voz do Executivo europeu, Paula Pinho.

Em junho, Trump cancelou as negociações comerciais com o Canadá em represália por um imposto sobre serviços digitais previsto por Ottawa e direcionado a multinacionais americanas como Alphabet, Amazon e Meta.

Pouco depois, o Canadá anunciou o cancelamento da medida.

cjc/ob/bfi/hgs/mb/lm/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Após ataque, Brasil responde Israel: 'inverdades e grosserias inaceitáveis'

EUA revogou visto do ministro da Justiça, diz Lula

Promotores franceses abrem inquérito sobre plataforma Kick após morte ao vivo

Após ameaças de Trump, UE defende seu 'direito soberano' de regulamentar tecnologia

Josias: 'É Interessante uma mulher, uma senhora negra, confrontar Trump'

São Paulo tem alerta da Defesa Civil para tempestade, vento e granizo

Itamaraty diz que ofensas de ministro de Israel a Lula são 'inaceitáveis'

Clero católico e ortodoxo grego permanecerá na Cidade de Gaza para ajudar

Reino Unido defende imposto sobre serviços digitais após reação de Trump

Bayer Leverkusen anuncia contratação do lateral espanhol Lucas Vázquez

Mortes em Gaza: 'Nunca se matou tantos jornalistas em tão pouco tempo'