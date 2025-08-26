Aneel aprova edital para leilão de energia para sistemas isolados do AM e PA

SÃO PAULO (Reuters) - A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira o edital do leilão que será realizado este ano para suprimento de energia elétrica e potência para consumidores no Amazonas e Pará que moram em "sistemas isolados", comunidades que não recebem energia da rede elétrica nacional.

Marcado para 26 de setembro, o certame irá contratar soluções de suprimento de energia para 11 localidades nos dois Estados da região Norte, separadas em três lotes.

O primeiro lote, no Amazonas, prevê a contratação de 8,8 megawatts (MW), ao preço-teto de R$3.500 por megawatt-hora (MWh). Já o segundo lote, também no Amazonas, envolve 48,2 MW, com preço-teto de R$1.800/MWh. O terceiro, no Pará, será para 9,9 MW a preço-teto de R$3.000/MWh.

Os empreendimentos serão contratados por 180 meses, com início de suprimento em dezembro de 2027.

Os sistemas isolados são comunidades que, por não estarem conectadas ao Sistema Interligado Nacional (SIN), dependem de geração local para obter energia. Grande parte desses sistemas, concentrados no Norte, são atendidos hoje por termelétricas poluentes, movidas a combustíveis fósseis, subsidiadas por todos os consumidores do país por meio da conta de luz.

No leilão de setembro, é obrigatório que todas as soluções de suprimento tenham participação mínima de 22% de energia renovável ou a gás natural -- dispositivo inserido como forma de avançar na descarbonização do atendimento de energia dessas comunidades.

Segundo a Empresa de Pesquisa Energértica (EPE), foram cadastrados 241 projetos para o leilão de setembro, incluindo centrais híbridas com participação das tecnologias termelétrica, fotovoltaica e sistemas de armazenamento, totalizando uma capacidade instalada superior a 1.870 MW.

(Por Letícia Fucuchima)