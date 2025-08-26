Aneel aprova alta média de 17,90% em revisão tarifária da Equatorial Maranhão

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 26, a revisão tarifária da Equatorial Maranhão, com alta média de 17,90%. O novo patamar valerá a partir de 28 de agosto.

Na classificação por grupos de consumidores, a elevação tarifária será de 18,67%, em média, para os consumidores conectados na alta tensão e de 17,77%, em média, para os consumidores conectados na baixa tensão.

A tarifa foi elevada, sobretudo, a partir do aumento de custos com encargos setoriais, incluindo subsídios que oneram a conta de luz. Esse grupo teve alta de 36,1% e, na revisão tarifária, esse aumento teve participação de 4,16 pontos porcentuais.

A distribuidora fornece energia elétrica para aproximadamente 2,2 milhões de unidades consumidoras em 217 municípios do Maranhão.

As novas tarifas da Equatorial Maranhão são resultantes do processo de Revisão Tarifária Periódica (RTP), que acontece a cada cinco anos.