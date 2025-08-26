Alvo da PF, Malafaia diz que sua igreja reúne 200 mil fiéis e 150 templos

O pastor Silas Malafaia, alvo de operação da PF (Polícia Federal), é o fundador da Advec (Assembleia de Deus Vitória em Cristo). Igreja foi fundada em 2010, reúne mais de 150 templos e tem cerca de 200 mil membros.

O que aconteceu

Advec foi fundada em 2010, após a saída de Silas Malafaia da Assembleia de Deus da Penha, no Rio. Desde então, se consolidou como uma das principais denominações pentecostais do país.

Igreja reúne 200 mil membros e mais de 150 templos, segundo Malafaia. De acordo com o pastor, a denominação teria saltado de 20 mil para 200 mil fiéis em 12 anos. A sede fica na Penha, na zona norte do Rio, palco dos cultos mais concorridos e transmissões online.

A comunicação em massa se tornou a principal marca da igreja. Malafaia ganhou notoriedade nacional nos anos 1990 como televangelista.

A Advec virou palco da militância política de Malafaia. Em 2022, no primeiro turno da eleição presidencial, a igreja sediou um culto com contagem de votos dos fiéis, em apoio a Jair Bolsonaro. Durante a pandemia de covid-19, Malafaia chegou a enfrentar batalhas judiciais para manter cultos presenciais.

Em 2021, a Advec e a Editora Central Gospel, também de Malafaia, acumulavam R$ 4,6 milhões em impostos inscritos na Dívida Ativa da União. Segundo registros da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, as pendências incluíam tributos, como Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, CSLL e PIS/Cofins.

Não existem dados oficiais sobre a arrecadação da igreja. Como outras denominações evangélicas, a igreja obtém recursos por meio de dízimos, ofertas, venda de livros e realização de congressos e eventos religiosos. Em 2011, Malafaia lançou uma campanha que pedia contribuições mínimas de R$ 1.000 de cada fiel, com a meta de arrecadar R$ 1 bilhão para criar uma emissora de televisão global.

Malafaia afirmou ter patrimônio de cerca de R$ 6 milhões. Em entrevistas concedidas em 2013, ele disse que a maior parte de seu patrimônio estava concentrada em imóveis e nos negócios editoriais da família. Segundo o pastor, sua editora, a Central Gospel, chegou a faturar R$ 45 milhões por ano.

Presença digital

As redes sociais da Advec têm números mais modestos que os do pastor. O perfil oficial da igreja soma 352 mil seguidores no Instagram, com quase 9.000 publicações, e 156 mil seguidores no Facebook.

As contas pessoais de Malafaia concentram a maior parte do interesse do público. O pastor reúne 4,4 milhões de seguidores no Instagram e 3,3 milhões no Facebook, com mais de 11 mil postagens. A disparidade sugere que a relevância da denominação está fortemente atrelada à imagem de seu líder.

O canal da igreja no YouTube amplia esse alcance no ambiente digital. A página tem mais de 414 mil inscritos e reúne mais de 4.400 vídeos publicados, entre cultos, pregações e mensagens de Malafaia.

Vídeos da Advec têm em média 2.800 visualizações no YouTube. Segundo a plataforma HypeAuditor, alguns conteúdos chegam a picos de 20,7 mil acessos, com taxa de engajamento que varia de 2,3% a 5,3%, dependendo do formato.

O canal gera receita estimada de até US$ 7.900 por ano. Os ganhos variam entre US$ 480 (cerca de R$ 2.600) e US$ 657 (R$ 3.500) por mês, o que equivale a aproximadamente R$ 42 mil por ano.

Operação da PF

Silas Malafaia foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal na quarta-feira passada. A investigação apura suposta tentativa de obstrução do inquérito que investiga a trama golpista, em que o pastor é acusado de orientar aliados a não colaborar com as apurações.

Após a ação, Malafaia afirmou que a operação uniu os evangélicos em torno de sua defesa. Na prática, o apoio não foi homogêneo: líderes de grandes denominações, como Edir Macedo (Universal) e Valdemiro Santiago (Mundial), permaneceram em silêncio, enquanto outros preferiram notas discretas em vez de manifestações públicas.

Entre os que se manifestaram estão parlamentares próximos ao pastor. Deputados como Nikolas Ferreira (PL-MG) e Eli Borges (PL-TO), além do presidente da Frente Parlamentar Evangélica, Gilberto Nascimento (PSD-SP), saíram em defesa de Malafaia. Já outros integrantes da bancada evangélica, reservadamente, criticaram sua postura e classificaram o episódio como uma tentativa de se colocar em evidência.

*Com informações de matérias publicadas em 17/05/2021, 21/08/2025 e 24/08/2025.