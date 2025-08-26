Alckmin: número mais recente mostra que 41,3% estão excluídos da tarifa adicional dos EUA

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, usou sua fala inicial na reunião ministerial desta terça-feira, 26, para voltar a chamar de injustificado o tarifaço imposto pelos Estados Unidos contra o Brasil. Especificamente sobre o tarifaço, Alckmin disse que o último levantamento do governo dá conta de que 41,3% estão excluídos da tarifa adicional de 40% dos EUA.

Reforçando o discurso feito pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin disse que o País segue disposto ao "diálogo permanente".

"Lula tem orientado diálogo permanente, soberania, Estado de direito e negociação", afirmou o vice-presidente na fala dirigida aos demais ministros.

Ele lembrou que a agenda do governo prevê viagem ao México entre quarta-feira, 27, e quinta-feira, 28, quando os países discutirão reações ao tarifaço de Donald Trump.

"Estamos indo daqui a pouco ao México, Simone Tebet e Fávaro vão conosco", anunciou Alckmin, referindo-se à ministra do Planejamento e ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.