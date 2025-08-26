Topo

Notícias

Agência de turismo fecha e alunos da USP relatam prejuízo

São Paulo

26/08/2025 08h08

O fechamento de uma agência de Turismo de Franca, no interior de São Paulo, deixou mais de 50 estudantes de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) com um prejuízo de cerca de R$ 170 mil. As vítimas são alunos do 3.º ano da graduação, que fecharam um pacote com a empresa Kairós Viagens & Peregrinações para uma viagem à Bahia no fim deste ano.

A Kairós suspendeu as atividades em julho e, em agosto, afirmou aos estudantes que cancelaria a viagem. Disse ainda que, por estar com as contas bloqueadas, não podia fazer transações bancárias e ressarcimentos.

Em nota, a agência afirmou que cerca de R$ 50 mil já foram devolvidos relativos aos pagamentos por cartão de crédito. Além disso, diz que "a situação não se configura como um ato de má-fé ou negligência, mas sim uma crise operacional de grande magnitude, resultante de eventos externos e que está sendo tratada com a máxima seriedade e transparência".

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Governo da França na corda bamba

Dois policiais morrem no leste da Austrália em tiroteio 'horrível'

ONU diz que investigações sobre massacres israelenses em Gaza devem 'apresentar resultados'

Tarcísio é alçado a presidenciável em festa de partido a uma semana de julgamento de Bolsonaro

Famílias deixam Cidade de Gaza após noite de bombardeios; israelenses protestam

Onde nasce a consciência? A questão que opõe neurocientistas

Agência de turismo fecha e alunos da USP relatam prejuízo

Valdemar diz que Bolsonaro deve definir nome ao Planalto após julgamento

Alunos de Medicina da USP relatam R$ 170 mil de prejuízo com cancelamento de viagem

Neto de ex-prefeito de São Paulo é assaltado no Morumbi; PM mata suspeito

Ministro francês não descarta eleição antecipada após aposta do premiê Bayrou em voto de confiança