Adversária do Brasil, Bolívia divulga lista de convocados para as Eliminatórias

26/08/2025 14h45

A Bolívia divulgou, nesta terça-feira (26), a lista de convocados para os últimos dois jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, contra Colômbia e Brasil.

O meia Henry Vaca, do Oriente Petrolero, é a principal novidade entre os 28 nomes chamados pelo técnico Oscar Villegas.

O jogador de 27 anos não defende a seleção boliviana desde a vitória por 4 a 0 sobre a Venezuela, pelas Eliminatórias, em setembro de 2024.

Com chances remotas de conseguir uma das seis vagas diretas para o Mundial do ano que vem, a Bolívia está muito viva na luta para ir à repescagem.

A equipe ocupa a oitava posição na tabela com 17 pontos, um a menos que a Venezuela (7ª), que no momento seria a seleção sul-americana a disputar a classificação com representantes de outros continentes.

Nesta última rodada dupla das Eliminatórias, os bolivianos vão a Barranquilla para enfrentar a Colômbia (6ª) no dia 4 de setembro, antes de receberem o Brasil em El Alto, a 4.150 metros acima do nível do mar, no dia 9.

-- Lista de convocados da seleção da Bolívia:

Goleiros: Guillermo Viscarra (Alianza Lima/PER), Carlos Lampe (Bolívar/BOL), Rodrigo Banegas (The Strongest/BOL).

Defensores: Luis Haquin (Mushuk Runa/EQU), Efraín Morales (CF Montreal/CAN), Diego Arroyo (Shakhtar Donetsk/UCR), Marcelo Tórrez (Santos/BRA), Leonardo Zabala (Cancún FC/MEX), Yomar Rocha (Bolívar/BOL), Diego Medina (CSKA 1948 Sofia/BUL), Lucas Macazaga (Leganés/ESP), José Sagredo (Bolívar/BOL), Roberto Fernández (Akron Togliatti/RUS). 

Meio-campistas: Ervin Vaca (Bolívar/BOL), Héctor Cuéllar (Always Ready/BOL), Óscar López (Mallorca/ESP), Robson Matheus (Bolívar/BOL), Gabriel Villamil (LDU/EQU), Moisés Villarroel (Blooming/BOL), Darío Torrico (Always Ready/BOL), Miguel Terceros (América-MG/BRA), Carlos Melgar (Bolívar/BOL), Luis Paz (Bolívar/BOL). 

Atacantes: Moisés Paniagua (Always Ready/BOL), Carmelo Algarañaz (Kalamata/GRE), Enzo Monteiro (FK Auda, LET), Henry Vaca (Oriente Petrolero/BOL), Gustavo Peredo (Guabirá/BOL).

