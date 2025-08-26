Topo

"O DNA da marca é a eficácia do produto", diz fundadora da Adcos

do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

26/08/2025 05h30

"A única coisa que eu gostaria de não ter que abrir mão na minha história é da qualidade, da eficácia do produto. Esse é o DNA da marca", declara Ada Mota, fundadora da Adcos. Ela foi convidada do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Quando eu falo de um problema, falo de tudo o que cerca esse problema. A hidratação da pele é um fenômeno muito amplo. Então, não adianta eu querer trabalhar com um ativo. Até poderia, mas aí eu não consigo garantir que você dê força para que a pele mesmo possa produzir novas moléculas de ácido hialurônico internamente. Os processos biológicos são muito complexos. A gente gosta de fazer um produto muito completo.
Ada Mota, fundadora da Adcos

Concorrência dos importados

Parceria com outras empresas. "Em relação ao mercado importado, nós podemos nos dar ao luxo de ter um produto semelhante com as mesmas características, com testes no Brasil e fora do Brasil. As formulações são feitas aqui, mas eu desenvolvo produtos também em parceria com empresas francesas, japonesas", diz Ada.

Apesar de ter todo o pacote Brasil, de impostos e tudo mais, isso me põe ainda em uma situação em que eu tenho como oferecer um preço melhor em relação aos importados, com a mesma qualidade e adaptado a nossa realidade.
Ada Mota, fundadora da Adcos

A Adcos é uma marca brasileira de dermocosméticos. Foi criada em 1993, em Vitória (ES). A empresa tem como foco as categorias de fotoproteção e anti-idade e um portfólio com cerca de 200 produtos. São mais de 160 lojas e distribuição de seus produtos em cerca de 6.000 pontos de venda em farmácias.

