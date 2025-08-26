Ações europeias caem com riscos políticos na França e preocupações com independência do Fed

Por Medha Singh e Sukriti Gupta e Purvi Agarwal

(Reuters) - As ações europeias recuaram nesta terça-feira, encabeçadas pelas quedas na França já que parece cada vez mais provável que o governo minoritário do país será destituído no próximo mês, enquanto as crescentes preocupações com a independência do Federal Reserve reduziam o apetite por ativos de maior risco em todo o mundo.

O principal índice de ações da França caiu junto com os títulos depois que os três principais partidos da oposição declararam que não apoiarão a moção de confiança que o primeiro-ministro François Bayrou anunciou para 8 de setembro sobre seus planos de cortes drásticos no orçamento.

O governo anterior do primeiro-ministro Michel Barnier também caiu diante de um voto de não confiança em dezembro, destacando a persistente instabilidade política no país.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,83%, a 554,20 pontos.

"É discutível se o efeito em cadeia sobre outros mercados europeus, que vimos hoje cedo, continuará", disse Axel Rudolph, analista técnico sênior do IG Group, acrescentando que as ações francesas provavelmente terão um desempenho inferior no curto prazo.

Os bancos franceses BNP Paribas e Société Générale caíram 4,2% e 6,8%, respectivamente, com o último registrando seu pior dia em mais de quatro meses.

Eles pesaram sobre o setor bancário mais amplo, o que mais pesou sobre o STOXX 600, que registrou sua maior queda em um único dia em quase um mês. Todas as principais bolsas regionais também fecharam no território negativo.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demitiu na segunda-feira a diretora do Federal Reserve Lisa Cook alegando irregularidades em empréstimos hipotecários. A medida gerou novos receios sobre a independência do banco central dos Estados Unidos.

É provável que a ação de Trump esbarre em obstáculos legais, mas se for aprovada, ele poderá nomear um novo membro para a diretoria do Fed após a substituição da diretora Adriana Kugler neste mês, em meio a repetidos apelos por juros mais baixos.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,60%, a 9.265,80 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,50%, a 24.152,87 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 1,70%, a 7.709,81 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 1,32%, a 42.654,95 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,96%, a 15.119,30 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,92%, a 7.844,17 pontos.