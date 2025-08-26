Ações da China caem de máximas de 10 anos com início de rotação

Por Jiaxing Li

HONG KONG (Reuters) - O índice de referência acionário de Xangai recuou de uma máxima de 10 anos e fechou em baixa nesta terça-feira, com os investidores migrando para setores subvalorizados após uma alta intensa.

No fechamento, o Índice de Xangai teve queda de 0,39%, devolvendo os ganhos anteriores que o haviam elevado a um novo recorde desde agosto de 2015.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,37% após atingir um novo recorde intradiário desde julho de 2022. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,18%.

O entusiasmo dos investidores continua forte, com o volume de negócios combinado nas bolsas de Xangai e Shenzhen ultrapassando 2 trilhões de iuanes (US$279,61 bilhões) pela décima sessão consecutiva, a mais longa sequência já registrada.

No entanto, indicadores técnicos começaram a mostrar sinais de exaustão após uma recuperação de cerca de 25% no referencial de Xangai desde sua mínima de abril.

Analistas do Nomura disseram que as ações chinesas ainda não estão em níveis de "bolha" e que o impulso positivo de curto prazo, em meio a fortes fluxos de liquidez e relações estáveis entre os EUA e a China, deve elevar o mercado.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,97%, a 42.394 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,18%, a 25.524 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,39%, a 3.868 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,37%, a 4.452 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,95%, a 3.179 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,11%, a 24.305 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,30%, a 4.243 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,41%, a 8.935 pontos.

(Reportagem de Jiaxing Li em Hong Kong)