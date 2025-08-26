5 coisas que seu médico gostaria que você soubesse sobre ansiedade

Quando você fica em estado de alerta e pronto para enfrentar desafios ou ameaças, você é movido por um mecanismo biológico conhecido como ansiedade. Considerada uma resposta natural ao perigo, ela tende a desaparecer tão logo esses eventos sejam superados.

Mas pode acontecer que esse estado persita, mesmo quando há consciência de que a preocupação e o medo são desproporcionais ao estímulo que os causa. É nessa hora que sintomas cognitivos, fisiológicos e comportamentais podem se instalar.

Como os transtornos de ansiedade são as condições psiquiátricas mais prevalentes na população mundial, os médicos celebram a maior procura por ajuda, porém relatam que parte dos pacientes desconhece as suas características, além do papel deles no gerenciamento desses quadros. Veja o que esses especialistas gostariam que você soubesse antes da consulta:

1) Nem sempre ela é ruim e nem é fraqueza de caráter

Quem está vivo sente ansiedade em algum grau, já que se trata de uma reação natural que faz parte da capacidade de reagir a determinadas situações, como a perspectiva de perder o emprego, a dificuldade de recolocação, o fim de um relacionamento ou um exame próximo.

Apesar disso, quando a ansiedade é intensa, frequente e até fora de contexto, a ponto de atrapalhar o trabalho, o sono, a rotina, as relações sociais ou a saúde física, isso sinaliza a necessidade de uma mudança pessoal ou coletiva. É aí que ela deixa de ser protetora e merece ser avaliada por um especialista.

Os variados transtornos de ansiedade estão associados à interação de fatores biológicos, psicológicos e sociais.

O cérebro de quem tem ansiedade reage de forma mais forte a certos estímulos. Assim, tal condição não pode ser definida como uma fraqueza de caráter diante dos desafios do dia a dia.

2) Remédios para a ansiedade não mudam personalidades

Ao contrário do que muitos acreditam, a medicação não tem o efeito de mudar o seu jeito de ser. Quem tende a ter respostas de ansiedade em diversas situações, não se transformará em zen ou desapegado de qualquer preocupação por meio de medicamentos.

As estratégias terapêuticas para lidar melhor com a ansiedade abrangem psicoterapia, mudanças no estilo de vida (que inclui atividade física, se possível), técnicas de respiração, relaxamento e, quando indicado, o uso de fármacos.

O melhor recurso para o paciente é o que ele pode fazer por si só, ou seja, o que lhe confere autonomia.

Com o tempo, uma espécie de "caixa de ferramentas que funcionam" vai sendo organizada para que elas estejam disponíveis quando for preciso. Esta caixa pode conter medicamentos, mas não só isso.

3) Ela afeta mais do que a sua cabeça

"Neste exato momento, muitas pessoas estão em um consultório médico buscando por soluções para queixas como palpitação, tremor, insônia, dor, tensão muscular, enxaqueca, problemas gastrointestinais, ignorando que a causa dessas manifestações pode ser a ansiedade", fala o psiquiatra e neurocientista José Alexandre Crippa.

O médico explica que esses sintomas seriam o resultado de um estado constante de estresse, que impacta negativamente as defesas do corpo, a saúde cardiovascular, a digestão e o funcionamento cerebral, prejudicando o controle de doenças como o diabetes e hipertensão, entre outras.

4) É mais fácil parar do que ficar dependente

Atualmente, os médicos trabalham com estratégias de segurança baseadas no conceito de psiquiatria de precisão: o tratamento é individual, pode ser temporário, busca garantir que o paciente se torne mais funcional e restabeleça a rotina. A explicação é do psiquiatra Pablo Gnutzmann Pereira.

As principais medicações utilizadas nesses quadros são antidepressivos que também atuam sobre a ansiedade, mas seus efeitos não são imediatos.

Esse tempo de espera sem um uma resposta é uma característica que pode levar ao abandono do tratamento antes mesmo que ele se mostre eficaz.

Sim, há medicações que podem causar dependência e, embora não tratem a ansiedade crônica, nem previnam novas crises, são indicadas de forma pontual, para cessar quadros agudos.

Um exemplo é a classe dos benzodiazepínicos (clonazepam, diazepam, lorazepam, etc.), mas ela não tem indicação de uso contínuo na psiquiatria, dado o perfil de efeitos colaterais.

Antidepressivos com efeito sobre a ansiedade, usados de forma contínua, não apresentam esse tipo de risco. No entanto, na hora de suspender o tratamento é preciso que isso aconteça de forma gradual para reduzir a probabilidade de desconfortos.

Algumas pessoas mais sensíveis podem apresentar mal-estar, tontura, dor de cabeça, enjoo, etc., sintomas que tendem a passar em alguns dias.

5) Remédios podem não funcionar

Como toda regra tem exceção, há pessoas que não melhoram com o tratamento medicamentoso, mesmo após tentativas de substituição.

A psiquiatra e psicoterapeuta Juliana Belo Diniz, do serviço de psicoterapia do Instituto de Psiquiatria da USP, observa que não existe um patamar de resposta perto da cura, e que insistir em novas medicações pode prejudicar mais do que beneficiar, e ainda colocar o paciente em uma situação difícil.

A médica sugere acompanhamento para entender até onde vale a pena investir em mais um remédio quando outros não funcionaram.

"A ideia é ter bem estabelecido qual é a resposta parcial que pode ser considerada satisfatória e, a partir daí, explorar outras alternativas que melhor se adaptem às necessidades do paciente", afirma a especialista.

Fontes: José Alexandre Crippa, médico psiquiatra, neurocientista e professor titular do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP e professor subsidiário da FMUSP; Juliana Belo Diniz, psiquiatra e psicoterapeuta, membro do serviço de psicoterapia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP; e Pablo Gnutzmann Pereira, médico psiquiatra do Hospital Universitário Getúlio Vargas da Universidade Federal do Amazonas, que integra a rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hodpitalares), professor da disciplina de psiquiatria e supervisor do Programa de Residência em Psiquiatria da mesma instituição e da Universidade Nilton Lins.