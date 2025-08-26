Como sofrimento na infância pode impactar a vida adulta e o que fazer?

Uma criança que passa por situações negativas como abuso sexual, psicológico ou físico, bullying, rejeição, abandono e humilhação pode sofrer consequências ao longo da vida, na fase adulta.

Na infância, os traumas têm maior impacto e tendem a causar mais danos ao psiquismo. É comum que crianças que passaram por experiências negativas levem para a fase adulta traços emocionais que dificultam relacionamentos e até conquistas pessoais.

Algumas das possíveis consequências do sofrimento infantil na fase adulta são: propensão a dívidas, medo de falar em público, insegurança, baixa autoestima, agressividade, intolerância à frustração, além da tendência a se envolver com parceiros abusivos.

É preciso lembrar, no entanto, que o que é marcante ou doloroso para uma pessoa não tem necessariamente o mesmo efeito em outra. Além disso, existem vários fatores —contexto social, amigos, ambiente escolar— que interferem em maior ou menor grau naquilo que foi vivido quando criança.

Caminhos para se fortalecer

Entenda que você é a soma de todas as suas experiências: mais do que se apegar às lembranças negativas da época de criança, é preciso ter em mente que diversas vivências compõem quem somos e podem dar um sentido diferente ao que aconteceu.

Fortaleça sua autoestima: é possível reconstruí-la. Sentir-se inferiorizado depende da imagem que a pessoa tem de si mesma e das crenças que alimenta a respeito de suas incapacidades —e não apenas da maneira como os outros a veem. Listar todas as qualidades que têm atualmente, em vez de se ater aos prováveis defeitos que lhe atribuíram no passado, pode melhorar a autoimagem.

Construa uma rede de apoio: não são poucas as pessoas que na idade adulta se dão conta de quanto os familiares são tóxicos. Romper laços ou buscar o diálogo como forma de ressignificar os relacionamentos é uma decisão que compete a cada um. Nessas circunstâncias, o convívio com os amigos pode ser uma boa estratégia para superar as assombrações do passado. Família não pode ser escolhida, mas o círculo de amizades, sim.

Não perpetue o sofrimento com seus filhos: é muito comum que as pessoas criem seus filhos espelhados em seus pais. Uma vez que você tomou consciência desse ciclo nocivo, pode quebrar o padrão e buscar novos modelos mais saudáveis e afetuosos para aplicar na própria família. A preocupação em não dar continuidade a práticas que considera sofridas na educação dos filhos já é, por si, uma maneira de ressignificar seu passado.

Tente perdoar quem lhe feriu: quem perdoa deixa de sentir ressentimento, raiva ou qualquer outro sentimento que faça mal. O ato de perdoar proporciona regeneração e transformação, pois consiste em um processo interno no qual a pessoa se desvincula emocionalmente de quem a magoou.

Tire da experiência negativa algo benéfico: experiências ruins na infância podem levar as crianças a desenvolverem certas habilidades de enfrentamento à realidade externa. Resiliência, capacidade de lidar com situações adversas e flexibilidade são alguns aprendizados "do bem" que costumam ser adquiridos em contextos difíceis.

Busque ajuda: caso sinta que é complicado ressignificar e superar o que houve na sua infância, procure o auxílio profissional de um psicoterapeuta. Por meio de terapia, é possível entender melhor a origem de seu sofrimento, aprender formas de questionar seus padrões de comportamento e pensamento e construir uma nova visão sobre si e sobre o mundo.

*Com informações de reportagens publicadas em 26/10/2020 e 07/04/2022