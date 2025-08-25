É falso que o cantor Zezé Di Camargo tenha declarado apoio a Lula nas eleições presidenciais de 2026, ao contrário do que afirmam publicações nas redes sociais.

As postagens enganosas manipulam, com o uso de inteligência artificial, um vídeo verdadeiro do cantor .

O que diz o post

Sobre o vídeo está escrito: "AGRO RECONHECENDO QUE LULA E MELHOR PARA O BRASIL" e "ZEZE CHOCA BOLSONARISTAS DECLARA APOIO A LULA 2026". Na parte de cima, há uma imagem que seria de Lula com Zezé Di Camargo, que veste uma camiseta do PT. Abaixo, há um vídeo do cantor, que supostamente diz: "Olha, com tudo o que está acontecendo no Brasil, eu parei e olhei no fundo da alma. Entendi o Lula e o Alexandre de Moraes. Eles estão lutando como quem protege um grande amor: o Brasil. Em 2026, eu sou Lula e quero que você curta, comente e compartilhe para que essa informação chegue no coração de quem precisa entender."

Por que é falso

Imagem foi feita por IA. O UOL Confere submeteu o conteúdo compartilhado pelas publicações enganosas à análise do Hive Moderation, especializado na identificação de adulterações digitais. A ferramenta apontou uma probabilidade de 99,9% de a imagem de Lula com Zezé Di Camargo ter sido feita por inteligência artificial, veja abaixo:

Imagem de Zezé Di Camargo e Lula foi gerada por IA Imagem: Reprodução

No vídeo original, cantor não fala de política. A ferramenta Hive Moderation também apontou 71,8% de probabilidade de o vídeo de Zezé Di Camargo ter sido alterado por gerado por IA (abaixo). O conteúdo verdadeiro foi publicado pelo artista em seu Instagram em 22 de março. No vídeo, ele informava que havia acabado de desembarcar em Uberlândia (MG) para realizar um show na cidade e não fala de Lula (aqui e abaixo).

Zezé Di Camargo não declarou apoio ao Lula; vídeo foi manipulado por IA Imagem: Projeto Comprova

Não há indícios de apoio de Zezé Di Camargo a Lula em 2026. Caso fosse verdadeiro, um suposto apoio do cantor à reeleição de Lula teria sido noticiado pela imprensa. Porém, não há qualquer registro de declarações de notícias, como mostra uma pesquisa no Google (aqui). Procurada, a assessoria de imprensa de Zezé Di Camargo disse ao UOL Confere que "desconhece esse fato" e que "o cantor não está mais falando sobre política".

"Não sou Bolsonaro, não sou Lula, sou o Brasil". Em entrevista à Folha de S.Paulo em 2022 (aqui), Zezé Di Camargo afirmou que não era nem de esquerda nem de direita. No entanto, ele participou de um encontro entre artistas sertanejos no Palácio do Planalto no mesmo ano para conversar com o então presidente Jair Bolsonaro (aqui e abaixo).

Vídeos manipulados de pessoas famosas declarando apoio a Lula têm viralizado. Recentemente, o Comprova, coalização da qual o UOL Confere faz parte, identificou diversas publicações semelhantes envolvendo Cristiano Ronaldo, Messi e Bruna Marquezine (aqui). O UOL Confere também checou um vídeo manipulado com o senador Romário (aqui).

