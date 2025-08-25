Topo

Zezé Di Camargo não declarou apoio ao Lula; vídeo foi manipulado por IA

25.ago.2025 Zezé Di Camargo não declarou apoio ao Lula; vídeo foi manipulado por IA
25.ago.2025 Zezé Di Camargo não declarou apoio ao Lula; vídeo foi manipulado por IA Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução Instagram
É falso que o cantor Zezé Di Camargo tenha declarado apoio a Lula nas eleições presidenciais de 2026, ao contrário do que afirmam publicações nas redes sociais.

As postagens enganosas manipulam, com o uso de inteligência artificial, um vídeo verdadeiro do cantor .

O pedido de checagem foi enviado ao UOL Confere pelo WhatsApp (11) 97684-6049.

O que diz o post

Sobre o vídeo está escrito: "AGRO RECONHECENDO QUE LULA E MELHOR PARA O BRASIL" e "ZEZE CHOCA BOLSONARISTAS DECLARA APOIO A LULA 2026". Na parte de cima, há uma imagem que seria de Lula com Zezé Di Camargo, que veste uma camiseta do PT. Abaixo, há um vídeo do cantor, que supostamente diz: "Olha, com tudo o que está acontecendo no Brasil, eu parei e olhei no fundo da alma. Entendi o Lula e o Alexandre de Moraes. Eles estão lutando como quem protege um grande amor: o Brasil. Em 2026, eu sou Lula e quero que você curta, comente e compartilhe para que essa informação chegue no coração de quem precisa entender."

Por que é falso

Imagem foi feita por IA. O UOL Confere submeteu o conteúdo compartilhado pelas publicações enganosas à análise do Hive Moderation, especializado na identificação de adulterações digitais. A ferramenta apontou uma probabilidade de 99,9% de a imagem de Lula com Zezé Di Camargo ter sido feita por inteligência artificial, veja abaixo:

Zezé Di Camargo não declarou apoio ao Lula; vídeo foi manipulado por IA - Reprodução - Reprodução
Imagem de Zezé Di Camargo e Lula foi gerada por IA
Imagem: Reprodução

No vídeo original, cantor não fala de política. A ferramenta Hive Moderation também apontou 71,8% de probabilidade de o vídeo de Zezé Di Camargo ter sido alterado por gerado por IA (abaixo). O conteúdo verdadeiro foi publicado pelo artista em seu Instagram em 22 de março. No vídeo, ele informava que havia acabado de desembarcar em Uberlândia (MG) para realizar um show na cidade e não fala de Lula (aqui e abaixo).

Zezé Di Camargo não declarou apoio ao Lula; vídeo foi manipulado por IA - Projeto Comprova - Projeto Comprova
Zezé Di Camargo não declarou apoio ao Lula; vídeo foi manipulado por IA
Imagem: Projeto Comprova

Não há indícios de apoio de Zezé Di Camargo a Lula em 2026. Caso fosse verdadeiro, um suposto apoio do cantor à reeleição de Lula teria sido noticiado pela imprensa. Porém, não há qualquer registro de declarações de notícias, como mostra uma pesquisa no Google (aqui). Procurada, a assessoria de imprensa de Zezé Di Camargo disse ao UOL Confere que "desconhece esse fato" e que "o cantor não está mais falando sobre política".

"Não sou Bolsonaro, não sou Lula, sou o Brasil". Em entrevista à Folha de S.Paulo em 2022 (aqui), Zezé Di Camargo afirmou que não era nem de esquerda nem de direita. No entanto, ele participou de um encontro entre artistas sertanejos no Palácio do Planalto no mesmo ano para conversar com o então presidente Jair Bolsonaro (aqui e abaixo).

Vídeos manipulados de pessoas famosas declarando apoio a Lula têm viralizado. Recentemente, o Comprova, coalização da qual o UOL Confere faz parte, identificou diversas publicações semelhantes envolvendo Cristiano Ronaldo, Messi e Bruna Marquezine (aqui). O UOL Confere também checou um vídeo manipulado com o senador Romário (aqui).

Viralização. Uma publicação no Instagram teve 4.000 visualizações até hoje.

Este conteúdo também foi checado pela AFP e Lupa.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

Fabíola Cidral conta como reconhecer logo de cara uma fake news

Zezé Di Camargo não declarou apoio ao Lula; vídeo foi manipulado por IA

