Zelenskiy diz que Ucrânia pretende assegurar ao menos US$1 bi por mês para compra de armas dos EUA

25/08/2025 08h05

KIEV (Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, afirmou nesta segunda-feira que Kiev pretende garantir pelo menos US$1 bilhão por mês dos aliados para comprar armas dos Estados Unidos para seu esforço de guerra contra a Rússia.

Ele fez a observação durante entrevista conjunta em Kiev com o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Store, onde também disse que a Noruega pode contribuir com garantias de segurança para a Ucrânia no que diz respeito à defesa aérea e à segurança marítima.

(Reportagem de Yuliia Dysa)

