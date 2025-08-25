Topo

Notícias

Yaras jogam no Mundial de Rugby pela primeira vez na história

25/08/2025 18h44

A seleção brasileira de rugby feminino viveu um dia memorável no último domingo (24), pois, pela primeira vez na história, disputou uma partida de Copa do Mundo. Atuando no estádio Franklin's Gardens, em Northampton (Inglaterra), as Yaras foram derrotadas pelo placar de 66 a 6 pela África do Sul.

No entanto, o resultado e o placar pouco importaram diante de um feito tão importante, como afirmou a capitã da seleção brasileira, Eshyllen Coimbra: "É uma honra estar aqui. Temos 100% de certeza de que saímos daqui orgulhosas por termos dado tudo de nós. Sabíamos que não seria um jogo fácil, mas lutamos até o final e demos o nosso melhor".

Notícias relacionadas:

"O placar não é o que estávamos buscando, mas as jogadoras deram tudo que podiam. Elas precisam de mais jogos deste nível para evoluir, é a única opção. Não é fácil estar sempre se defendendo, já que ficam pouco com a posse de bola e acabam tendo um desgaste maior. Mas vejo que agora entenderam melhor a dinâmica dos jogos que terão pela frente e acredito que teremos uma segunda rodada melhor", declarou o técnico da seleção brasileira, o uruguaio Emiliano Caffera.

O próximo compromisso do Brasil na competição será contra a França, partida que está programada para ser disputada no próximo domingo (31).

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Reino Unido procura combater melhor os chamados 'crimes de honra'

Prêmio acumulado da Lotomania é de R$ 1 milhão; veja dezenas sorteadas

Dupla Sena: Prêmio estimado é de R$ 4,7 milhões; confira números sorteados

Fraude do INSS: investigação no STF vai para as mãos de Mendonça após sair da alçada de Toffoli

Versículos de aniversário: 45 mensagens bíblicas inspiradoras para celebrar

Preso por suspeita de ameaçar Felca comprou senha de sistema da polícia no Telegram

Fundo soberano da Noruega exclui Caterpillar e cinco bancos israelenses

Candidato presidencial Quiroga traça uma Bolívia de livre comércio e sem laços com Maduro

Quina sorteia prêmio acumulado de R$ 12,4 milhões; confira dezenas

Ex-chefe do tráfico mexicano Ismael "El Mayo" Zambada se declara culpado de acusações nos EUA

PF suspende por 34 dias delegado que comandava segurança do DF no 8/1