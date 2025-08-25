Topo

Wall Street cai, de olho nos resultados da Nvidia

25/08/2025 19h31

A Bolsa de Nova York fechou em baixa nesta segunda-feira (25), no primeiro dia de uma semana marcada pela publicação de diversos indicadores econômicos e dos resultados financeiros do gigante de semicondutores Nvidia.

O principal índice, o Dow Jones, recuou 0,77%, o tecnológico Nasdaq caiu 0,22%, e o ampliado S&P 500 perdeu 0,43%.

Após uma alta significativa na sexta-feira, "não é surpreendente que o mercado ceda hoje uma parte dos seus ganhos, com investidores de curto prazo realizando seus lucros", disse à AFP Sam Stovall, da CFRA.

Na semana passada, parte dos atores do mercado antecipava que "o Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) adotaria uma posição mais restritiva, mas acabou sendo bastante complacente", acrescentou o analista.

O presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou na sexta-feira que uma rápida deterioração do mercado de trabalho americano não está descartada e poderia "justificar" um alívio da política monetária, o que incluiria reduções nas taxas de juros.

A próxima reunião de política monetária do Fed está prevista para 17 de setembro e, segundo a maioria dos analistas, deverá resultar em um corte de um quarto de ponto percentual nas taxas, de acordo com a ferramenta de monitoramento FedWatch da CME.

"Ainda há muitos dados econômicos que podem moderar um pouco o entusiasmo atual dos investidores", ponderou Stovall, ao destacar a publicação, na quinta-feira, de uma nova estimativa do crescimento econômico dos Estados Unidos no segundo trimestre.

Os analistas esperam números melhores que os do primeiro trimestre, o que "poderia ser encorajador" ao indicar "que a economia continua bastante resiliente e que não estamos caminhando para uma recessão", segundo Stovall.

No entanto, "isso também implicaria que o Fed não precisa ser tão agressivo na redução das taxas de juros", acrescentou.

Enquanto isso, todos os olhares estão voltados para a Nvidia (+1,03%), de longe a maior capitalização global, cujos resultados do segundo trimestre são esperados para quarta-feira após o fechamento do mercado.

O gigante dos chips eletrônicos "tem impulsionado a alta do mercado de ações desde o final de 2023, e os investidores aguardam pacientemente as perspectivas da empresa para avaliar até onde pode chegar a recuperação", observou Jose Torres, da Interactive Brokers.

© Agence France-Presse

