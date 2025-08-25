Wall Street cai com redução do impulso liderado por Powell

Por Johann M Cherian e Sanchayaita Roy

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíam nesta segunda-feira, recuando dos ganhos obtidos na sessão anterior depois que o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, deu a entender que um corte na taxa de juros dos Estados Unidos pode ser considerado na reunião do banco central do próximo mês.

Dados econômicos recentes que sugerem fraqueza no mercado de trabalho aumentaram a confiança dos investidores de que o banco central poderia mudar para uma postura "dovish" em setembro, apesar de a maioria das autoridades alertar que as tarifas dos EUA podem aumentar as pressões inflacionárias nos próximos meses.

O índice de preços PCE - o indicador de inflação preferido do Fed - será divulgado na sexta-feira, enquanto os dados oficiais de emprego fora do setor agrícola sairão na próxima semana. Os relatórios serão cruciais, especialmente depois que Powell disse que um veredicto "dovish" não é uma certeza.

"O relatório mais importante entre agora e setembro não são os números da inflação, mas sim o relatório de empregos", disse Thomas Hayes, presidente da Great Hill Capital.

"Desde que mostremos rachaduras contínuas no mercado de trabalho, o corte em setembro acontecerá, a não ser que haja números de inflação extremamente altos."

Os comentários de Powell levaram as principais corretoras a revisar suas expectativas, com o Barclays, o BNP Paribas e o Deutsche Bank prevendo atualmente uma redução de 25 pontos-base nos custos dos empréstimos no próximo mês.

Operadores agora veem uma chance de 79,6% de um corte pelo Fed em setembro, de acordo com dados compilados pela LSEG.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,26%, para 45.514,24 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,20%, a 6.453,71 pontos, e o Nasdaq Composite tinha queda de 0,18%, para 21.457,09 pontos.

O otimismo de sexta-feira ajudou o Dow Jones a fechar em uma máxima recorde pela primeira vez desde dezembro de 2024 e o índice de referência S&P 500 registrou seu maior ganho diário desde maio.

(Reportagem de Johann M Cherian e Sanchayaita Roy em Bengaluru)