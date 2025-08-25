Topo

Notícias

Wall Street cai com redução do impulso liderado por Powell

25/08/2025 11h58

Por Johann M Cherian e Sanchayaita Roy

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíam nesta segunda-feira, recuando dos ganhos obtidos na sessão anterior depois que o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, deu a entender que um corte na taxa de juros dos Estados Unidos pode ser considerado na reunião do banco central do próximo mês.

Dados econômicos recentes que sugerem fraqueza no mercado de trabalho aumentaram a confiança dos investidores de que o banco central poderia mudar para uma postura "dovish" em setembro, apesar de a maioria das autoridades alertar que as tarifas dos EUA podem aumentar as pressões inflacionárias nos próximos meses.

O índice de preços PCE - o indicador de inflação preferido do Fed - será divulgado na sexta-feira, enquanto os dados oficiais de emprego fora do setor agrícola sairão na próxima semana. Os relatórios serão cruciais, especialmente depois que Powell disse que um veredicto "dovish" não é uma certeza.

"O relatório mais importante entre agora e setembro não são os números da inflação, mas sim o relatório de empregos", disse Thomas Hayes, presidente da Great Hill Capital.

"Desde que mostremos rachaduras contínuas no mercado de trabalho, o corte em setembro acontecerá, a não ser que haja números de inflação extremamente altos."

Os comentários de Powell levaram as principais corretoras a revisar suas expectativas, com o Barclays, o BNP Paribas e o Deutsche Bank prevendo atualmente uma redução de 25 pontos-base nos custos dos empréstimos no próximo mês.

Operadores agora veem uma chance de 79,6% de um corte pelo Fed em setembro, de acordo com dados compilados pela LSEG.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,26%, para 45.514,24 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,20%, a 6.453,71 pontos, e o Nasdaq Composite tinha queda de 0,18%, para 21.457,09 pontos.

O otimismo de sexta-feira ajudou o Dow Jones a fechar em uma máxima recorde pela primeira vez desde dezembro de 2024 e o índice de referência S&P 500 registrou seu maior ganho diário desde maio.

(Reportagem de Johann M Cherian e Sanchayaita Roy em Bengaluru)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Lula diz que pagamento à África por escravidão não pode ser medido em dinheiro, mas em solidariedade

Anvisa proíbe versões manipuladas de Ozempic, Mounjaro e Wegovy no Brasil

Homem confessa participação na morte de três mulheres em praia da Bahia

Lula defende multilateralismo e diz trabalhar por mundo 'livre de imposições hegemônicas'

Malafaia defende áudio com frases 'chulas'': 'Não me criticam por covardia'

Estrangeiro atropela e mata uma pessoa e deixa 8 feridas em Havana

Abrego, imigrante deportado erroneamente, é detido de novo e pode ser enviado para Uganda

Immobile sofre lesão na coxa e desfalcará o Bologna por 2 meses

'Material contra Eduardo é mais robusto que contra Jair', avalia advogada

Trump afirma que voltou a falar com Putin depois de se reunir com Zelensky e europeus

Trump diz que EUA apoiarão segurança da Ucrânia, mas afirma que detalhes ainda estão sendo elaborados