Wall St abre em baixa com arrefecimento de impulso liderado por Powell

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em baixa nesta segunda-feira, recuando em relação aos ganhos da sessão anterior, quando o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, deu a entender que um corte na taxa de juros pode estar em pauta na reunião do banco central no próximo mês.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,06% na abertura, para 45.605,25 pontos. O S&P 500 recuava 0,14%, a 6.457,67 pontos, enquanto o Nasdaq Composite caiu perdia 0,14%, para 21.466,466 pontos.

(Reportagem de Johann M Cherian em Bengaluru)