Unesp: começa hoje prazo para pedido de isenção da taxa do vestibular 2026

A Unesp (Universidade Estadual Paulista) recebe a partir de hoje os pedidos de isenção e redução da taxa de inscrição do vestibular 2026.

O que aconteceu

Valor integral da taxa de inscrição é de R$ 210. Os interessados poderão se inscrever ou cadastrar os pedidos de benefícios até 31 de agosto no site da Vunesp, responsável pela organização da prova.

Pedidos de isenção podem ser feitos de duas formas. Uma delas é direcionada a vestibulandos cadastrados no CadÚNICO —os que têm renda familiar mensal per capita de até meio salário-mínimo.

Podem solicitar os candidatos que concluíram ou concluirão o ensino médio este ano em escola pública, na EJA ou com bolsa integral em escola particular. É preciso ter renda familiar bruta mensal igual ou inferior a um salário-mínimo e meio por pessoa e morar em São Paulo ou estudar em instituição paulista. Redução de 50%. Destina-se a quem está no ensino médio ou em curso pré-vestibular e tem renda mensal inferior a dois salários-mínimos, ou está desempregado. O prazo vai até 31 de agosto, com resultado em 22 de setembro. Redução de 75%. É oferecida a todos os alunos do último ano do ensino médio público paulista (Secretaria da Educação e Centro Paula Souza). O cadastramento ocorre de 4 de setembro a 8 de outubro.

O resultado da solicitação de isenção será divulgado em 22 de setembro (nos sites da Unesp e da Vunesp). Os pedidos deferidos já significarão a efetivação da inscrição do solicitante.

Inscrições gerais vão de 4 de setembro a 8 de outubro. Ao todo, o exame vai disponibilizar 5.867 vagas em 136 cursos de graduação de 24 cidades.

Provas serão aplicadas em duas fases. A primeira será em 2 de novembro, com a segunda prevista para 7 e 8 de dezembro.

Os cursos oferecidos pela instituição são oferecidos em 24 cidades. São elas Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Registro, Rio Claro, Rosana, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sorocaba e Tupã.

Calendário do vestibular da Unesp 2026