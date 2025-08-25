Veneza recebe estrelas para seu festival de cinema

O Festival Internacional de Cinema de Veneza começa na próxima quarta-feira (27), estendendo o tapete vermelho para artistas como Julia Roberts e George Clooney, que se reunirão na cidade do norte da Itália para a 82ª edição do evento, que será marcada por várias estreias mundiais.

Vários filmes são inspirados na atualidade e podem gerar debate. Com a guerra na Ucrânia sem sinais de terminar, Jude Law interpreta o presidente Vladimir Putin em 'The Wizard of Kremlin' ('O Mago do Kremlin', em tradução livre), um longa de Olivier Assayas sobre a ascensão do líder russo.

E a cineasta franco-tunisiana Kaouther Ben Hania apresentará 'The Voice of Hind Rajab' ('A Voz de Hind Rajab', em tradução livre), que conta a história real de uma palestina de cinco anos assassinada em janeiro de 2024 pelas forças israelenses junto com seis familiares enquanto tentavam fugir da Cidade de Gaza.

O filme utiliza uma gravação da própria Hind pedindo ajuda aos serviços de emergência.

- Apoio a Gaza -

"A Bienal de Veneza e o Festival Internacional de Cinema de Veneza sempre foram, ao longo de sua história, locais de conversa aberta e sensível a todas as questões (...) da sociedade e do mundo", afirmaram os organizadores, mencionando o filme de Ben Hania.

Com a declaração, a organização respondeu a uma carta aberta divulgada no fim de semana por artistas italianos que pediam que o festival se posicionasse e "condenasse" a guerra na Faixa de Gaza, desencadeada pelo ataque do Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023.

"Em Veneza, toda a atenção estará voltada para o mundo do cinema, e todos temos o dever de tornar públicas as histórias e vozes daqueles que estão sendo massacrados, mesmo com a indiferença cúmplice do Ocidente", diz a carta.

- Trampolim para o Oscar -

Entre outros filmes aguardados estão 'L'Étranger' (O Estrangeiro, em tradução livre) adaptação de François Ozon do romance homônimo de Albert Camus.

Julia Roberts desfilará no tapete vermelho na sexta-feira para a estreia de "After the Hunt", fora de competição, de Luca Guadagnino, sobre um caso de agressão sexual em uma prestigiada universidade americana.

George Clooney retorna este ano com o filme da Netflix "Jay Kelly", de Noah Baumbach, no qual interpreta um ator renomado em crise de identidade, com Adam Sandler como seu empresário.

Vários vencedores do Leão de Ouro em Veneza foram posteriormente premiados no Oscar, como "Nomadland" e "Coringa", tornando a Mostra uma espécie de trampolim para o sucesso.

Duas vezes vencedor do Oscar, o diretor Alexander Payne ("Sideways") preside o júri deste ano, que anunciará o melhor filme entre os 21 concorrentes no dia 6 de setembro.

- Frankenstein e alienígenas -

Os novos trabalhos de diretores como Guillermo del Toro, Yorgos Lanthimos, Olivier Assayas e Kathryn Bigelow concorrem ao cobiçado prêmio.

O grego Lanthimos trabalha novamente com Emma Stone em "Bugonia", uma ficção científica sobre o sequestro de um alto executivo suspeito de ser um alienígena.

O mexicano Guillermo del Toro apresentará uma nova versão do clássico "Frankenstein", protagonizada por Oscar Isaac.

A americana Kathryn Bigelow (diretora de "A Hora Mais Escura") chegará com "A House of Dynamite", um thriller político que tem Idris Elba como protagonista.

Na seleção principal também está "Father, Mother, Sister, Brother", um "filme divertido e triste", segundo Jim Jarmusch, protagonizado por Cate Blanchett, Adam Driver e Tom Waits. É a primeira vez que o renomado cineasta compete no festival.

Entre os documentários fora de competição, há o retrato feito por Sofia Coppola do estilista Marc Jacobs, e o trabalho mais recente de Laura Poitras - ganhadora do Leão de Ouro em 2022 - sobre o jornalista americano Seymour Hersh, vencedor do Pulitzer.

ams/ar/jj/jvb/es/meb/jc/fp

© Agence France-Presse