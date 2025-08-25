Vendas de novas moradias nos EUA caem em julho; vendas de junho são revisadas para cima

WASHINGTON (Reuters) - As vendas de novas residências unifamiliares nos Estados Unidos caíram em julho, após uma acentuada revisão para cima do ritmo de vendas do mês anterior, e a tendência geral permaneceu consistente com um mercado imobiliário com dificuldades em um ambiente de taxas de hipotecas elevadas.

As vendas de caíram 0,6% no mês passado, para uma taxa anualizada ajustada sazonalmente de 652.000 unidades, informou o Census Bureau do Departamento de Comércio nesta segunda-feira.

O ritmo de vendas para junho foi atualizado para uma taxa de 656.000 unidades, em comparação com o ritmo relatado anteriormente de 627.000 unidades.

Economistas consultados pela Reuters previam que as vendas de moradias novas, que representam mais de 10% das vendas de casas nos EUA, aumentariam para uma taxa de 630.000 unidades. As vendas de moradias novas, que são contadas na assinatura de um contrato, são voláteis na comparação mensal e estão sujeitas a grandes revisões.

Na comparação com o ano anterior, elas diminuíram 8,2% em julho.

(Reportagem de Lucia Mutikani)