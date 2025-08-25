Topo

Notícias

Vendas de novas moradias nos EUA caem em julho; vendas de junho são revisadas para cima

25/08/2025 11h31

WASHINGTON (Reuters) - As vendas de novas residências unifamiliares nos Estados Unidos caíram em julho, após uma acentuada revisão para cima do ritmo de vendas do mês anterior, e a tendência geral permaneceu consistente com um mercado imobiliário com dificuldades em um ambiente de taxas de hipotecas elevadas.

As vendas de caíram 0,6% no mês passado, para uma taxa anualizada ajustada sazonalmente de 652.000 unidades, informou o Census Bureau do Departamento de Comércio nesta segunda-feira.

O ritmo de vendas para junho foi atualizado para uma taxa de 656.000 unidades, em comparação com o ritmo relatado anteriormente de 627.000 unidades.

Economistas consultados pela Reuters previam que as vendas de moradias novas, que representam mais de 10% das vendas de casas nos EUA, aumentariam para uma taxa de 630.000 unidades. As vendas de moradias novas, que são contadas na assinatura de um contrato, são voláteis na comparação mensal e estão sujeitas a grandes revisões.

Na comparação com o ano anterior, elas diminuíram 8,2% em julho.

(Reportagem de Lucia Mutikani)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Eduardo Bolsonaro associa assalto na casa de avós a Alexandre de Moraes

Diplomacia brasileira foi 'deixada de lado' na questão das tarifas, diz Tarcísio

ONU reitera que jornalistas e hospitais não devem ser alvos militares após bombardeio israelense em Gaza

Trump vai assinar decreto para processar quem vandalizar bandeira dos EUA

Fim do veranico: SP volta a esfriar durante a semana; veja previsão

Trump critica Coreia do Sul horas antes de reunião com novo presidente Lee

Salvadorenho símbolo de política migratória de Trump volta a ser preso nos EUA

Seca histórica atingiu Europa e bacia mediterrânea em agosto, mostra relatório

Confronto em Gaza já matou 188 profissionais de imprensa em quase 2 anos

Independiente expulsa sócios envolvidos em briga na Sul-Americana

'Bolsonaro joga qualquer camarada no 2º turno', diz Valdemar sobre pesquisa