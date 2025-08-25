'Bolsonaro joga qualquer camarada no 2º turno', diz Valdemar sobre pesquisa

Ao comentar a pesquisa de intenção de voto divulgada hoje pelo Paraná Pesquisas, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, classificou o potencial de transferência de votos do ex-presidente Jair Bolsonaro como uma "loucura".

"Com o apoio do Bolsonaro, um candidato sai de 10% a 12% de intenção de votos para 38% ou 39%. E isso acontece com qualquer candidato conhecido", disse, em evento realizado pela Esfera Brasil em São Paulo. O levantamento do Paraná Pesquisas foi contratado pelo PL.

A capacidade de transferência de votos dele é absurda, uma loucura. Ele transfere ao menos 30% dos votos, joga qualquer camarada no segundo turno.

A declaração de Valdemar foi feita diante dos presidentes do PSD, Gilberto Kassab, do MDB, Baleia Rossi, da federação União-PP, Antonio Rueda, e do Podemos, Renata Abreu. "É por isso que temos de caminhar juntos", destacou, em referência à corrida ao Planalto em 2026.

Valdemar reforçou que acredita na possibilidade de Bolsonaro ser o candidato da direita — embora o ex-presidente esteja inelegível até 2030 por decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), por mentiras e ataques ao sistema eleitoral no pleito de 2022.

"O STF ainda terá de se posicionar. E pode ser que algum ministro peça vistas, o que atrasará o julgamento em cerca de 90 dias", completou. O julgamento de Bolsonaro no caso da trama golpista está marcado para começar em 2 de setembro.

MDB e PSD

Durante o painel comandado pelo jornalista Márcio Gomes, os dirigentes partidários discorreram sobre os cenários eleitorais para o próximo ano, mas sem assumir qualquer tipo de candidatura ou apoio.

Baleia, por exemplo, informou que o MDB decidirá apenas no começo de 2026 se o partido terá candidato próprio — em 2022, a sigla lançou a atual ministra do Planejamento, Simone Tebet. Já Kassab citou que o PSD tem dois pré-candidatos: os governadores Ratinho Júnior (PR) e Eduardo Leite (RS).

As duas siglas, assim como o Podemos e a federação União-PP, mantêm o comando de ministérios do governo Lula.