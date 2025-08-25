Valdemar compara Bolsonaro a Che Guevara: 'Carisma brutal'

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, fez uma comparação hoje entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o líder revolucionário cubano de esquerda Che Guevara.

O que aconteceu

Ambos têm "um carisma brutal", disse Valdemar. "O Che Guevara tinha um carisma como o do Bolsonaro. E ele é lembrado até hoje", disse o presidente do PL em entrevista à GloboNews, acrescentando que "daqui a 40 anos" pessoas usarão "camiseta do Bolsonaro".

Valdemar fez a comparação quando comentava o potencial de transferência de votos do ex-presidente. Segundo o líder do PL, o eleitor de Bolsonaro "é fiel", o que está fazendo com que ele "vire um Che Guevara".

O Che Guevara tinha um carisma como o do Bolsonaro. E ele é lembrado até hoje. Tanto que o Fidel, enquanto não pôs ele para fora de Cuba, não sossegou. Por quê? Porque ele atrapalhava a vida do Fidel, porque ele tinha um carisma, ele tinha um carisma brutal. Daqui a 30, 40 anos, do jeito que estão fazendo com o Bolsonaro, você vai ver gente com camiseta do Bolsonaro.

Presidente do PL, Valdemar Costa Neto

Diante da repercussão da fala, presidente do PL foi ao X para se explicar. "Nunca comparei Bolsonaro com Che Guevara, até porque o cubano era de esquerda", disse. "O que eu comparei foi o processo de mitificação", completou.

Que fique claro:



Nunca comparei Bolsonaro com Che Guevara, até porque o cubano era de esquerda e deixei isso claro.



O que eu comparei foi o processo de mitificação e reafirmo: estão transformando Bolsonaro em um mártir, um mito ainda maior do que já é.



Jair é o legítimo líder? -- Valdemar Costa Neto (@CostaNetoPL) August 25, 2025

Fala de Valdemar ocorreu na sequência de sua participação em painel com líderes partidários de direita em evento da Esfera Brasil, em São Paulo. No painel, ele comentou a pesquisa de intenção de voto divulgada hoje pelo Paraná Pesquisas.

Com o apoio do Bolsonaro, um candidato sai de 10% a 12% de intenção de votos para 38% ou 39%. E isso acontece com qualquer candidato conhecido.

Valdemar Costa Neto, em evento da Esfera Brasil

"Trump é única saída", declarou presidente do PL

No evento, Valdemar ainda criticou o julgamento do STF sobre tentativa de golpe. Segundo ele, "quando o Poder Judiciário se comporta dessa maneira, é a pior coisa que existe para todos" . E explicou: "Porque você não tem para quem recorrer. Esse é o nosso problema. Todos estão apoiando o Alexandre de Moraes. A maioria".

Líder do PL, porém, negou participação do partido nas movimentações recentes do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos EUA. "O Eduardo faz todas as coisas por conta própria. Ele não consulta o partido. Não estou me lamentando por isso. Não tem problema nenhum. Ele está ajudando. Faz a parte dele e faz o que ele devia fazer, que é defender o pai dele", disse.

Ex-presidente está "passando por uma situação muito ruim", segundo Valdemar. O político citou a cirurgia pela qual Bolsonaro foi submetido recentemente e disse que o nervosismo causado pelo que está acontecendo prejudica a sua saúde.