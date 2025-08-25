Trump vai assinar decreto para processar quem vandalizar bandeira dos EUA

O presidente Donald Trump deve assinar uma ordem executiva hoje para processar pessoas que vandalizarem a bandeira dos Estados Unidos.

O que aconteceu

Governo diz que bandeira é o símbolo mais sagrado dos EUA. O decreto vai permitir que a procuradora-geral dos Estados Unidos, Pamela Bondi, processe aqueles que violarem leis de diferentes maneiras que envolvam a profanação da bandeira, inclusive a queimando, e encaminhe os casos às autoridades locais competentes

Decreto também vai permitir que autoridades neguem, proíbam ou revoguem vistos de quem descumprir a lei. "A bandeira americana é o símbolo mais sagrado e estimado dos Estados Unidos da América, e profaná-la é singular e inerentemente ofensivo e provocativo. É uma declaração de desprezo e hostilidade à nossa Nação, e um ato usado por grupos de estrangeiros com o objetivo de intimidar e ameaçar com violência contra americanos", diz um informativo sobre o decreto fornecido à Fox News.

Manifestantes queimam uma bandeira dos EUA do lado de fora da Union Station, no dia do discurso de Netanyahu em uma reunião conjunta do Congresso no Capitólio, em Washington, EUA, em 24 de julho de 2024 Imagem: Nathan Howard/Reuters

Trump defende pena de prisão para pessoas que queimarem bandeira dos EUA. Apesar disso, uma decisão da Suprema Corte dos EUA, de 1989, determina que queimar a bandeira americana em protesto político é protegido pela Primeira Emenda.

Bandeira americana foi queimada por manifestantes nos últimos meses. Em vídeos e fotos é possível ver pessoas vandalizando o símbolo durante os protestos anti-Israel e contra as batidas do serviço de imigração do governo Trump para remover estrangeiros indocumentados do país.