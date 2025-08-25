Topo

Notícias

Trump sobre ímãs: 'Se eu jogasse minhas cartas, destruiria a China; não vou fazer isso'

São Paulo

25/08/2025 17h14

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta segunda-feira, 25, a China, dizendo que, caso a potência asiática não forneça aos EUA ímãs necessários a tecnologias sofisticadas, cobrará tarifa de 200% "ou algo assim". Os comentários foram feitos antes de uma reunião com o presidente sul-coreano, Lee Jae Myung.

"Teremos muitos ímãs em um curto período de tempo, talvez levará cerca de um ano para termos os ímãs", afirmou Trump. "Se eu 'jogasse minhas cartas', destruiria a China; não vou fazer isso", acrescentou.

O republicano mencionou que conversou com o presidente chinês, Xi Jinping: "Xi gostaria que eu fosse para a China. Provavelmente irei este ano ou logo depois".

Trump ponderou que poderia visitar o país com o presidente da Coreia do Sul.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Trump cogita reunião com líder norte-coreano e surpreende presidente da Coreia do Sul

Athletic Bilbao vence Rayo Vallecano (1-0) e se junta aos líderes do Espanhol

Novo toboágua em SP será o maior do ocidente e rivaliza com Dubai

Acolher refugiados em 2015 foi decisão humanitária, diz Merkel

Líder do Hezbollah rejeita desarmamento antes de negociações do governo libanês com EUA

Zezé Di Camargo não declarou apoio ao Lula; vídeo foi manipulado por IA

Se STF fosse contido, mais gente teria morrido na pandemia, diz Gilmar

Governo da Colômbia se reúne com guerrilha responsável por ataque fatal a policiais

Volume de soja inspecionado para exportação nos EUA cai 23,86%

Polícia acha 125 animais em situação de maus-tratos em ONG de São Paulo

Jovens, mulheres e negros sofrem mais com violência, aponta Fiocruz