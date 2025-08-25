Topo

Trump diz que militares podem ou não ser enviados para Chicago

25/08/2025 16h01

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que militares podem ser enviados para Chicago e que estão prontos para ir a qualquer lugar com pouca antecedência para reprimir o crime.

"Podemos ir a qualquer lugar com menos de 24 horas de antecedência", disse Trump quando perguntado se o Pentágono estava se preparando para ter tropas enviadas a Chicago.

Trump disse que Chicago precisa de ajuda federal, mas não anunciou uma decisão.

"Eles precisam de ajuda. Podemos esperar. Podemos ou não esperar, talvez simplesmente entremos e façamos o que precisa ser feito, o que provavelmente é o que deveríamos fazer", disse Trump aos repórteres que estavam no Salão Oval enquanto ele assinava decretos destinados a impedir que suspeitos de crimes fossem libertados sob fiança sem dinheiro.

Trump assumiu o controle da força policial em Washington, e está permitindo que as tropas da Guarda Nacional portem armas enquanto estiverem em patrulha na capital do país. Ele ameaçou expandir a presença militar para cidades controladas pelos democratas, como Baltimore e Chicago.

Nesta segunda-feira, Trump também determinou que o Departamento de Defesa garanta que todos os Estados tenham tropas da Guarda Nacional prontas para se mobilizarem rapidamente para ajudar a reprimir distúrbios civis e auxiliar na segurança pública. O decreto também diz que deve haver uma força de reação rápida permanente que possa ser mobilizada em todo o país.

A Guarda Nacional já tem uma força de reação rápida que pode responder a eventos de emergência que exigem apoio de segurança. Essa força, conhecida como NGRF, pode ser mobilizada com 75 a 125 pessoas em oito horas e, em seguida, com uma força de acompanhamento de até 375 pessoas em 24 horas.

Autoridades dos EUA disseram à Reuters que houve um planejamento inicial no Pentágono sobre como seria o envio de tropas da Guarda Nacional para Chicago.

Uma autoridade disse que os planos faziam parte dos esforços dos militares para antecipar qualquer solicitação de Trump e observou que as autoridades seniores do Pentágono ainda não tinham sido informadas sobre eles. Não é incomum que o Pentágono planeje possíveis mobilizações antes que sejam dadas ordens formais.

Há muito tempo Chicago apresenta altos níveis de violência armada, mas a criminalidade, incluindo homicídios, diminuiu no último ano.

(Reportagem de Steve Holland e Idrees Ali)

