Trump desaprova ataque israelense a hospital de Gaza e diz que não tinha conhecimento prévio

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou na segunda-feira seu descontentamento com o ataque israelense a um hospital de Gaza que matou pelo menos 20 pessoas, ao mesmo tempo em que afirmou que não tinha conhecimento prévio do ataque.

Israel atacou o hospital Nasser no sul da Faixa de Gaza. Entre os mortos estavam cinco jornalistas que trabalhavam para Reuters, Associated Press, Al Jazeera e outros veículos de mídia.

Trump disse "eu não sabia disso" quando lhe perguntaram sobre o ataque na Casa Branca nesta segunda-feira.

"Bem, eu não estou feliz com isso. Não quero ver isso. Ao mesmo tempo, temos que acabar com esse ... pesadelo", afirmou Trump aos repórteres.

As Forças de Defesa de Israel reconheceram ter atacado a área do hospital Nasser e disseram que o chefe do Estado-Maior havia ordenado uma investigação. Em um comunicado, afirmaram que lamentam os danos causados a "indivíduos não envolvidos" e que não têm jornalistas como alvo.

O Sindicato dos Jornalistas Palestinos condenou Israel pelos ataques, dizendo que representava "uma guerra aberta contra a mídia livre, com o objetivo de aterrorizar os jornalistas e impedí-los de cumprir seu dever profissional de expor crimes ao mundo".

O sindicato afirmou que mais de 240 jornalistas palestinos foram mortos por fogo israelense em Gaza desde o início da guerra em 7 de outubro de 2023.

O Comitê para a Proteção dos Jornalistas, que calculou em 197 o número de jornalistas e profissionais da mídia mortos desde o início da guerra, incluindo 189 palestinos em Gaza, pediu que "a comunidade internacional responsabilize Israel por seus contínuos ataques ilegais à imprensa".

