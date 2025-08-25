Topo

Notícias

Trump critica Coreia do Sul horas antes de reunião com novo presidente Lee

25/08/2025 11h47

WASHINGTON/SEUL (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a Coreia do Sul na segunda-feira, poucas horas antes de uma cúpula com seu novo presidente, Lee Jae Myung, enquanto o conflito sobre gastos com defesa e comércio testa a aliança de décadas entre os dois países.

Os líderes estavam se preparando para suas primeiras conversas quando Trump disse nas redes sociais, sem evidências, que "parece haver um expurgo ou uma revolução" na Coreia do Sul e que "não podemos ter isso e fazer negócios lá".

Os comentários lançaram um clima sombrio sobre o que, para Lee, são conversas de alto risco. Ele assumiu o cargo em junho, após uma eleição antecipada convocada depois que seu antecessor conservador, Yoon Suk Yeol, aclamado em Washington por sua linha dura em relação à Coreia do Norte, foi afastado por tentativa de impor a lei marcial em dezembro.

A economia da Coreia do Sul depende muito dos EUA, e Washington garante sua segurança com tropas e dissuasão nuclear. Lee espera traçar um caminho equilibrado de cooperação com os EUA, sem antagonizar a China, importante parceira comercial.

A fonte da reclamação de Trump não ficou imediatamente clara. No entanto, há meses, os partidários do ex-presidente Yoon esperam que Trump interceda no que eles dizem ser uma perseguição comunista ao ex-presidente que sofreu impeachment.

Yoon está agora sendo julgado sob a acusação de incitar uma insurreição. Sua esposa enfrenta possível indiciamento em casos de corrupção e suborno.

Há muito tempo a Coreia do Sul vem sendo alvo de críticas de Trump, que a chamou de "máquina de dinheiro" que se aproveita da proteção militar norte-americana.

O gabinete presidencial da Coreia do Sul disse à mídia local que estava analisando o assunto. A Casa Branca não respondeu imediatamente às perguntas enviadas por email sobre a postagem de Trump.

(Reportagem de David Brunnstrom, Idrees Ali, Steve Holland e Trevor Hunnicutt em Washington e Josh Smith, Ju-min Park e Jack Kim em Seul)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Trump vai assinar decreto para processar quem vandalizar bandeira dos EUA

Fim do veranico: SP volta a esfriar durante a semana; veja previsão

Trump critica Coreia do Sul horas antes de reunião com novo presidente Lee

Salvadorenho símbolo de política migratória de Trump volta a ser preso nos EUA

Seca histórica atingiu Europa e bacia mediterrânea em agosto, mostra relatório

Confronto em Gaza já matou 188 profissionais de imprensa em quase 2 anos

Independiente expulsa sócios envolvidos em briga na Sul-Americana

'Bolsonaro joga qualquer camarada no 2º turno', diz Valdemar sobre pesquisa

'Há margem para PGR ser mais dura com Eduardo', diz Raquel Landim

Chefe da OMS pede fim dos ataques a serviços de saúde após hospital de Gaza ser atingido

Trump denuncia 'expurgo' na Coreia do Sul antes de receber presidente Lee